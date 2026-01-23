Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26023806487691_9a40f6ea8a
Internacional

Miles se manifiestan en intenso frío contra redadas en Minnesota

Alrededor de 100 líderes religiosos fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis, mientras miles de manifestantes paralizaron el centro

  • 23
  • Enero
    2026

En una jornada marcada por temperaturas extremas de hasta 23 grados bajo cero, la tensión migratoria en Minnesota alcanzó un punto crítico este viernes. 

Alrededor de 100 líderes religiosos fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul, mientras miles de manifestantes paralizaron el centro de la ciudad en protesta contra lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) califica como su mayor operación de control hasta la fecha.

Los clérigos, que protestaban contra los vuelos de deportación y exigían a las aerolíneas detener su colaboración con el gobierno federal, fueron citados por delitos menores tras exceder los límites de su permiso y afectar las operaciones aeroportuarias.

La reverenda Mariah Furness Tollgaard afirmó que su arresto fue un acto de solidaridad con su congregación: “No podemos tolerar vivir bajo esta ocupación federal”, declaró.

Un estado en huelga

El movimiento, impulsado por sindicatos y organizaciones civiles, logró que más de 700 negocios cerraran sus puertas en todo el estado, desde pequeñas librerías hasta el emblemático Teatro Guthrie.

AP26023806487691.jpg

La movilización responde a una ola de operativos bajo órdenes presidenciales que han escalado desde el 7 de enero, tras la muerte de Renee Good, quien falleció por disparos del ICE.

Sobre este caso, trascendió la renuncia de una agente supervisora del FBI, quien presuntamente se sintió presionada por el Departamento de Justicia para no investigar el homicidio de Good bajo los protocolos habituales.

Menores en el centro del conflicto

La indignación creció ante los reportes de detenciones de menores. Una niña de 2 años fue devuelta desde Texas este viernes tras una impugnación legal, luego de que agentes la separaran de su madre.

Asimismo, continúa la polémica por Liam Ramos, un niño de 5 años detenido en Texas; mientras el DHS alega que fue abandonado por su padre, abogados de la familia aseguran que los agentes lo utilizaron como "carnada".

La comunidad de las Ciudades Gemelas mantiene una resistencia diaria, advirtiendo que, pese al clima gélido, el verdadero peligro es "el hielo" de las políticas migratorias actuales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_23_at_8_47_43_PM_7fa1b95932
Advierten por heladas en el norte de México por tormenta invernal
IMG_5430dv_A_1bd4ec4066
Tercera tormenta invernal impactará a Coahuila
EH_UNA_FOTO_064c34b5ab
Se normaliza la asistencia escolar tras frío extremo en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

Nieve_frio_Chihuahua_5bfb89bb3b
Sierra de Chihuahua se tiñe de blanco por intensas nevadas
G_Yvtn_H_Xw_A_Aj_Mtt_2e6d6ad463
Tormenta invernal provoca temperaturas de -55° en Canadá
Whats_App_Image_2026_01_24_at_5_47_56_PM_388d03d65d
Asesinan a golpes a mujer en colonia Mitras Poniente en García
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
publicidad
×