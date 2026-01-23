Miles se manifiestan en intenso frío contra redadas en Minnesota

En una jornada marcada por temperaturas extremas de hasta 23 grados bajo cero, la tensión migratoria en Minnesota alcanzó un punto crítico este viernes.

Alrededor de 100 líderes religiosos fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul, mientras miles de manifestantes paralizaron el centro de la ciudad en protesta contra lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) califica como su mayor operación de control hasta la fecha.

Los clérigos, que protestaban contra los vuelos de deportación y exigían a las aerolíneas detener su colaboración con el gobierno federal, fueron citados por delitos menores tras exceder los límites de su permiso y afectar las operaciones aeroportuarias.

La reverenda Mariah Furness Tollgaard afirmó que su arresto fue un acto de solidaridad con su congregación: “No podemos tolerar vivir bajo esta ocupación federal”, declaró.

Un estado en huelga

El movimiento, impulsado por sindicatos y organizaciones civiles, logró que más de 700 negocios cerraran sus puertas en todo el estado, desde pequeñas librerías hasta el emblemático Teatro Guthrie.

La movilización responde a una ola de operativos bajo órdenes presidenciales que han escalado desde el 7 de enero, tras la muerte de Renee Good, quien falleció por disparos del ICE.

Sobre este caso, trascendió la renuncia de una agente supervisora del FBI, quien presuntamente se sintió presionada por el Departamento de Justicia para no investigar el homicidio de Good bajo los protocolos habituales.

Menores en el centro del conflicto

La indignación creció ante los reportes de detenciones de menores. Una niña de 2 años fue devuelta desde Texas este viernes tras una impugnación legal, luego de que agentes la separaran de su madre.

Asimismo, continúa la polémica por Liam Ramos, un niño de 5 años detenido en Texas; mientras el DHS alega que fue abandonado por su padre, abogados de la familia aseguran que los agentes lo utilizaron como "carnada".

La comunidad de las Ciudades Gemelas mantiene una resistencia diaria, advirtiendo que, pese al clima gélido, el verdadero peligro es "el hielo" de las políticas migratorias actuales.

