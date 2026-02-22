Podcast
mty_calor_d797a88b6d
Nuevo León

NL enfrentará una semana de cambios drásticos en la temperatura

Las autoridades hicieron un llamado urgente a mantenerse hidratado y consumir abundantes líquidos para evitar golpes de calor ante el repunte de temperatura

  • 22
  • Febrero
    2026

La población del estado deberá prepararse para una semana de contrastes térmicos extremos. 
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la entidad pasará de mañanas frescas a temperaturas que rozarán los 40 grados centígrados en un lapso de apenas 48 horas.

El inicio de semana marcará un ambiente templado, pero la tendencia cambiará drásticamente conforme avancen los días:
Lunes y martes: Se espera una temperatura mínima de 10°C, con máximas que oscilarán entre los 21 y 25°C.

Miércoles y Jueves: El termómetro sufrirá un ascenso considerable, alcanzando máximas cercanas a los 40°C. Durante estos días, el ambiente será muy seco, con temperaturas mínimas que se mantendrán entre los 13 y 18°C.

Ante este panorama de calor extremo y baja humedad, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y prevenir desastres ambientales.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a mantenerse hidratado y consumir abundantes líquidos para evitar golpes de calor ante el repunte de temperatura.

Además de prevenir incendios debido al ambiente muy seco, se exhortó a la población a no realizar quema de basura y evitar arrojar colillas de cigarro, ya que el riesgo de incendios forestales y urbanos es sumamente alto.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 4.16.53 PM.jpeg


