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Internacional

Misión Artemis II busca batir récord de distancia con la Tierra

Su sobrevuelo lunar promete un vistazo a partes de la cara oculta de la Luna, así como el avistamiento de un eclipse solar

  • 05
  • Abril
    2026

Los astronautas de Artemis II buscan superar el alcance máximo de distancia con la Tierra, reportado con la tripulación del Apolo 13.

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Tras despegar la semana pasada en el primer viaje de la humanidad a la Luna desde 1972, los tres estadounidenses y un canadiense buscan superar esta marca.

Su sobrevuelo lunar promete un vistazo a partes de la cara oculta de la Luna que estaban demasiado oscuras o demasiado difíciles de ver para los 24 astronautas del programa Apolo que los precedieron.

“Echaremos un vistazo a la Luna, la cartografiaremos un poco y luego volveremos con fuerza”, indicó el director de vuelo, Judd Frieling.

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Aunque el comandante Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert alcanzaron un máximo de 400.171 kilómetros de distancia desde la Tierra antes de dar el giro salvador en el Apolo 13, los astronautas del Artemis II buscan superar dicho récord con alrededor de 6,400 kilómetros.

Astronautas del Artemis II se turnan para obtener vistas lunares privilegiadas

Durante el sobrevuelo, los astronautas se dividirán en parejas y se girarán para capturar con cámaras las vistas lunares desde sus ventanas.

Este encuentro no tendrá tanta iluminación de la cara oculta lunar como ocurriría en otras fechas. Pero aun así, la tripulación podrá distinguir “fragmentos claros de la cara oculta que nunca han sido vistos”.

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De acuerdo con la geóloga de la NASA, Kelsey Young, su equipo preparó tarjetas didácticas de geografía lunar para que los astronautas las estudiaran antes del vuelo.

La ventaja del despegue es que se tiene previsto un eclipse solar, y regalará a los astronautas varios minutos de vistas de la atmósfera más externa y radiante del Sol, la corona.

Aunque este no será visible en la Tierra, los astronautas estarán atentos a cualquier actividad solar inusual durante el eclipse.

La NASA depende de su Red de Espacio Profundo para comunicarse con la tripulación, pero las antenas gigantes en California, España y Australia no tendrán una línea de visión directa cuando Orion desaparezca detrás de la Luna durante aproximadamente 40 minutos.

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Una vez que la nave deje el vecindario lunar, tardará cuatro días en regresar a casa. La cápsula apuntará a un amerizaje en el Pacífico cerca de San Diego el 10 de abril, nueve días después de su despegue desde Florida.

 

 

 

 


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