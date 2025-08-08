Cerrar X
Mueren_21_personas_tras_volcadura_regresaban_de_funeral_en_Kenia_7b3cadc87c
Internacional

Mueren 21 personas tras volcadura, regresaban de funeral

Un autobús que transportaba a dolientes que volvían a casa luego de acudir a un funeral en Kenia volcó y cayó en una zanja dejando al menos 21 muertos

  • 08
  • Agosto
    2025

Un autobús que transportaba a dolientes que volvían a casa luego de acudir a un funeral en el suroeste de Kenia volcó y cayó en una zanja este viernes por la noche, dejando al menos 21 muertos, informó la policía.

El autobús viajaba desde la ciudad occidental de Kakamega hacia la ciudad de Kisumu, donde ocurrió la volcadura.

El conductor perdió el control del autobús al acercarse a una rotonda a alta velocidad y cayó en una zanja, según Peter Maina, un oficial regional de control de tráfico de la provincia de Nyanza, donde se encuentra Kisumu.

Las víctimas son 10 mujeres, 10 hombres y una niña de 10 años, manifestó.

Los percances de tráfico son comunes en Kenia y en la región más amplia de África Oriental, donde las carreteras suelen ser estrechas y están en malas condiciones con muchos baches. La policía a menudo culpa a los conductores que exceden la velocidad por los incidentes de tráfico.

En otro percance el jueves, nueve personas murieron en un choque de autobús en la ciudad de Naivasha, en el condado Nakuru. Las víctimas estaban entre 32 jornaleros que se dirigían al trabajo cuando el autobús chocó en un cruce ferroviario, informó la policía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25220727533160_3bc4febde2
EUA firma orden para usar ejército contra cárteles, según NYT
cnne_1736817_ecuador_armada_barco_conchita_busqueda_puerto_bolivar_b1ade13fac
Hombres armados atacan un barco frente a la costa de Ecuador
Whats_App_Image_2025_08_08_at_5_46_06_PM_1_6edf8e67e2
Víctima de accidente denuncia inacción ante presunto responsable
publicidad

Últimas Noticias

AP_25221680510324_2ae35e2d84
Reportan a Miguel Uribe en estado crítico tras hemorragia
Gx7sq_WG_Xs_A_Ao_Y_Jp_193deb16f0
Supervisa Claudia Sheinbaum ampliación del puerto de Manzanillo
EH_UNA_FOTO_2025_08_09_T155442_751_f11f06d970
Un sismo de magnitud 5.9 sacudió la costa suroeste de Guatemala
publicidad

Más Vistas

Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
nino_matan_edomex_47788c761a
Matan a menor por deuda de sus padres; debían mil pesos
Fortalece_ARDEC_A_C_su_labor_con_entrega_de_aparatos_ortopedicos_3b9d71af00
Fortalece ARDEC A.C su labor con entrega de aparatos ortopédicos
publicidad
×