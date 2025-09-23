Naasón Joaquín se declara inocente en Corte de Nueva York

Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de La Luz del Mundo, compareció este martes 23 de septiembre ante la Corte de Distrito para el Sur de Nueva York, en Manhattan, donde se le leyeron seis cargos criminales que incluyen tráfico sexual, crimen organizado, explotación infantil y delitos financieros.

El autonombrado “Apóstol de Jesucristo” se presentó esposado y con traje de reo beige frente a la jueza Loretta Preska, a quien manifestó su inocencia.

La audiencia duró aproximadamente 15 minutos y la próxima sesión quedó programada para el 15 de diciembre de 2025.

A través de un comunicado, la Iglesia de La Luz del Mundo calificó los cargos de “infundados, mentirosos y calumniosos”, y acusó a las autoridades estadounidenses de perseguir también a familiares del líder religioso, tras la detención de su madre, Eva García de Joaquín, y de su sobrino, Joram Núñez Joaquín.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Naasón Joaquín, de 56 años, habría creado una red paralela dentro de la iglesia para cometer abusos sexuales sistemáticos, inicialmente con el objetivo de satisfacer a su padre y predecesor, Samuel Joaquín, fallecido en 2014.

De acuerdo con la acusación formal, dicha red incluía producción de material de abuso sexual infantil de carácter sádico, además de actividades como pornografía, trabajo forzado y transacciones financieras ilícitas.

Naasón Joaquín ya cumple una sentencia de 16 años en California por abuso sexual, pero enfrenta ahora un nuevo proceso judicial que, según la fiscalía, busca responsabilizarlo por décadas de explotación encubierta bajo el amparo de la Iglesia de La Luz del Mundo.

