Internacional

Nicaragua libera 1,200 presos comunes; suman 7,400 en 2025

Suelen ser común en festividades como la Semana Santa, el Día de la Madre y Navidad para reunirse con sus familias y empezar "una nueva vida"

  • 12
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de Nicaragua le dio libertad a 1,200 presos comunes con sentencia para que vivan en regién de convivencia con sus familiares.

Estas decenas de privados de la libertad recibieron el beneficio legal de la excarcelación durante un acto celebrado en la sede del Sistema Penitenciario Nacional "La Modelo".

La ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, precisó que esta acción le fue otorgada a 1,108 hombres y 92 mujeres.

"Por orientaciones de los copresidentes, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, continuamos promoviendo y garantizando la unión familiar", destacó la funcionaria.

Invitó a los liberados a reintegrarse en sus hogares como "una nueva oportunidad" para que construyan una nueva vida, además de que sirvan a sus familias y a la patria.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, bajo el argumento de que luego de esos beneficios se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

Tan solo en 2024, las autoridades beneficiaron a 9,200 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.


