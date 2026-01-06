Sheinbaum ve 'interesante' postura de Maduro ante corte en NY

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó este martes a la primera audiencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante una corte federal de Nueva York, donde el mandatario sudamericano se declaró inocente y aseguró haber sido capturado tras una intervención de Estados Unidos.

Durante su conferencia, Sheinbaum consideró “interesante” el posicionamiento expresado por Maduro ante las autoridades estadounidenses, aunque subrayó que una cosa es cuestionar a su gobierno y otra muy distinta respaldar acciones militares extranjeras.

Sheinbaum marca distancia de la intervención

“Es muy interesante la posición del presidente Maduro, pero incluso, aunque se esté en contra de Maduro, es muy distinto a estar a favor de una intervención”, señaló.

La mandataria insistió en que México mantiene una postura de respeto al derecho internacional y a la soberanía de los pueblos, al tiempo que reiteró que no avala el uso de la fuerza como vía para resolver conflictos políticos.

La audiencia en Nueva York

La comparecencia de Nicolás Maduro se llevó a cabo en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, en Manhattan, bajo la supervisión del juez Alvin K. Hellerstein, quien conoce del caso desde 2020.

Ante la corte, Maduro rechazó los cargos en su contra y afirmó que fue detenido el pasado 3 de enero en Caracas tras una acción militar estadounidense, por lo que se asumió como prisionero de guerra.

"Fui secuestrado por una intervención militar de los Estados Unidos”, declaró antes de reafirmar su inocencia.

El mandatario venezolano también solicitó la asistencia del cónsul de su país, argumentando no estar completamente informado de sus derechos.

Cilia Flores también se declara inocente

En la misma audiencia compareció Cilia Flores, esposa de Maduro, quien se identificó como primera dama de Venezuela y negó los señalamientos en su contra.

“No soy culpable, soy completamente inocente”, afirmó ante el juez.

De acuerdo con información difundida por la defensa, ambos fueron escoltados por alguaciles estadounidenses y acompañados por sus respectivos abogados.

Durante la sesión, se mencionaron problemas médicos que deberán ser atendidos.

Cargos y próximos pasos

Maduro enfrenta cuatro cargos federales, entre ellos conspiración por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de uso exclusivo.

Pese a ello, reiteró su postura ante el tribunal: “Soy inocente y sigo siendo presidente de mi país”.

El juez fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Tras la comparecencia, Maduro y Flores fueron trasladados nuevamente a la prisión federal Metropolitana de Brooklyn, donde permanecen bajo custodia.

