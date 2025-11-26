Mueren dos guardias nacionales en tiroteo cerca de Casa Blanca

Dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos murieron este miércoles luego de resultar gravemente heridos durante un tiroteo registrado en las inmediaciones de la Casa Blanca, confirmó el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey.

Un sospechoso detenido; se encuentra en estado crítico

La Policía Metropolitana de Washington informó que un sospechoso fue detenido y permanece en estado crítico.

Cabe señalar que el tiroteo ocurrió en la esquina de la calle 17 y la calle I, a pocos metros de la residencia presidencial, lo que provocó un fuerte despliegue de seguridad y el acordonamiento inmediato del área.

Las autoridades aún investigan el móvil del ataque y si el agresor actuó solo.

La Casa Blanca monitorea la situación en tiempo real

Karoline Leavitt, portavoz del presidente Donald Trump, informó que el mandatario fue notificado del ataque mientras se encuentra en Florida.

“La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado”, señaló en un comunicado.

Trump condena el ataque y promete castigo ejemplar

Tras difundirse la noticia, Trump publicó un mensaje en su red Truth Social. condenando el ataque y prometiendo consecuencias severas para el agresor.

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", publicó.

"Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias", agregó el mandatario, quien se encuentra en su mansión Mar-a-Lago de Florida con motivo del puente de Acción de Gracias.

“The animal that shot the two National Guardsmen, with both being critically wounded, and now in two separate hospitals, is also severely wounded, but regardless, will pay a very steep price. God bless our Great National Guard, and all of our Military and Law Enforcement. These… pic.twitter.com/CyZJDqtdoR — The White House (@WhiteHouse) November 26, 2025

Guardia Nacional, desplegada desde agosto por orden presidencial

El despliegue de la Guardia Nacional en Washington inició en agosto pasado por instrucción de Trump, quien argumentó que era necesario para combatir la criminalidad en la capital, una de las ciudades más violentas de EUA.

La medida fue inicialmente rechazada por la alcaldesa demócrata Muriel Bowser, quien afirmaba que la policía local había logrado reducir los homicidios.

Meses después, Trump aseguró que el gobierno capitalino decidió cooperar plenamente con las fuerzas federales.

Por su parte, las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y determinar si el agresor actuó solo.

