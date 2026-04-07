Niega Casa Blanca planes de usar armas nucleares contra Irán

La Casa Blanca desmintió este martes versiones que apuntaban a un posible uso de armas nucleares contra Irán, luego de declaraciones del presidente Donald Trump y del vicepresidente JD Vance que generaron alarma internacional.

A través de su cuenta oficial de respuesta rápida en redes sociales, la administración estadounidense rechazó categóricamente que se haya insinuado el uso de armamento nuclear, calificando como falsas las interpretaciones difundidas en plataformas digitales.

Tensión tras ultimátum

La polémica surgió luego de que Donald Trump advirtiera en su red Truth Social que “toda una civilización” podría desaparecer, en el contexto de un ultimátum dirigido a Teherán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

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El mandatario fijó como plazo las 20:00 horas de Washington para obtener una respuesta por parte del gobierno iraní, en medio de crecientes tensiones derivadas del conflicto en la región.

Por su parte, JD Vance afirmó en una rueda de prensa que Estados Unidos cuenta con “herramientas en su arsenal” que aún no han sido utilizadas, lo que desató especulaciones sobre una posible escalada militar.

Sin embargo, la Casa Blanca insistió en que dichas declaraciones no hacen referencia a armas nucleares.

El desmentido oficial se produjo tras una publicación de la cuenta vinculada a la campaña de la demócrata Kamala Harris, que sugería que el gobierno republicano podría contemplar ese tipo de armamento.

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La respuesta de la administración fue contundente, negando cualquier insinuación en ese sentido y defendiendo la postura del Ejecutivo.

Hasta el momento, no se han dado más aclaraciones oficiales sobre el alcance de las declaraciones presidenciales, mientras crece la expectativa internacional por la respuesta de Irán al ultimátum estadounidense.

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