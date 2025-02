'No me hacen ningún favor': Trump sobre veto a la agencia AP

La denegación impuesta por Donald Trump a la agencia Associated Press (AP) impide acceder a eventos en la Casa Blanca y viajar en el Air Force One como parte del grupo de prensa presidencial. El desacuerdo proviene después que la agencia de noticias mantiene Golfo de México y no Golfo de América.

“Associated Press ha estado muy, muy equivocada en cuanto a las elecciones, a Trump, al trato dado a Trump y otras cosas que tienen que ver con Trump y los republicanos y los conservadores. “No nos están haciendo ningún favor, y supongo que yo no les estoy haciendo ningún favor. Así es la vida”, dijo durante una rueda de prensa.

El mandatario estadounidense subrayó que la agencia nombrada es casi la única en no acatar las nuevas disposiciones.

"Simplemente se niega a aceptar la ley y lo que está ocurriendo. Se llama golfo de América. Ahora ya no se llama golfo de México. Tengo derecho a hacerlo", recalcó añadiendo que AP seguirá vetada "hasta que esté de acuerdo en que es el golfo de América".

Ante esto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), calificó a la medida como "arbitraria", subrayó que se trata de una censura e intimidación que vulnera la libertad de prensa. Y pidió este martes al presidente Donald Trump que se levante el veto, "Esta medida se produce en un contexto de mayores presiones sobre la libertad de prensa en Estados Unidos", indica el Instituto.

Julie Pace la jefa de redacción de AP, calificó como "una escalada profundamente preocupante" las presiones del gobierno estadounidense contra la agencia de noticias de 180 años de antigüedad y una violación de la libertad de expresión protegidos por la Constitución estadounidense.

