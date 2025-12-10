Trump exige a México resolver problema de agua y alcantarillado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia a México este miércoles, y exigió que el país “solucione de inmediato” el conflicto por el agua en la frontera, al asegurar que representa una “amenaza” para comunidades estadounidenses.

“México debe solucionar su problema de agua y alcantarillado INMEDIATAMENTE. ¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y de todo Estados Unidos!”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social.

El republicano acompañó el mensaje con un video en el que se acusa a México de verter aguas residuales sin tratar al río Tijuana, lo que, según él, genera riesgos sanitarios en zonas fronterizas.

Mexico must take care of its water and sewage problem, IMMEDIATELY. It is a true Threat to the People of Texas, California, and the United States of America!



Las declaraciones se producen dos días después de que Trump amenazó con imponer un arancel del 5% a México por lo que considera un incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, acuerdo que regula el manejo de los ríos Colorado, Bravo y Conchos.

El mandatario estadounidense afirma que México debe más de 986.4 millones de metros cúbicos acumulados en el actual ciclo quinquenal, sin embargo el retraso obedece a una sequía histórica que ha reducido drásticamente los niveles de las presas en el norte del país.

México busca un acuerdo sin afectar a su población

Este martes, representantes de ambos gobiernos sostuvieron una reunión virtual para analizar el tema.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su administración tiene plena disposición para cumplir el tratado.

“Yo confío en que vamos a llegar a un acuerdo”, aseguró en su conferencia matutina. “¿Cómo debe actuar el Gobierno de México? Cumpliendo con el tratado, pero defendiendo también los intereses del pueblo de México y de la nación”.

¿Qué establece el Tratado de 1944?

El Tratado de 1944 establece que Estados Unidos debe entregar a México 1,850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado cada año, mientras que México debe aportar 2,185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

Sequía, el origen del retraso

Especialistas han explicado que los incumplimientos se deben a la grave falta de lluvias registrada en Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas durante los últimos cinco años.

Para este 2025, autoridades mexicanas han insistido en que buscan fórmulas de entrega “sin poner en riesgo el consumo humano ni a los agricultores”.

