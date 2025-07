Ofrece EUA US$25 millones por información sobre Nicolás Maduro

Con una recompensa de hasta $25 millones de dólares, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) busca la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, señalado como líder del Cártel de los Soles, una red criminal acusada de usar al Estado venezolano para traficar drogas hacia Estados Unidos.

La información fue confirmada por la propia DEA en una publicación oficial, en la que exhorta a ciudadanos a aportar datos sobre el paradero o movimientos del mandatario venezolano, bajo total confidencialidad.

.@USTreasury OFAC sanctions Cartel de los Soles as a Specially Designated Global Terrorist. Send info leading to the arrest &/or convictions of Venezuelans Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, & Vladimir Padrino López to CartelSolesTips@dea.govhttps://t.co/brb8cU3ZqO pic.twitter.com/xJZaMW0nzh