Publican calendario de FIFA Series 2026 con 48 selecciones

La FIFA reveló el calendario de la FIFA Series 2026, torneos amistosos que reunirán a 48 selecciones de seis confederaciones

La FIFA Series 2026 ya tiene calendario oficial. El programa de partidos, presentado por la FIFA, marca un nuevo paso en la iniciativa que busca fortalecer el desarrollo de las selecciones nacionales mediante encuentros amistosos entre equipos de distintas confederaciones.

Los compromisos se disputarán durante la ventana internacional de marzo y abril de 2026 y contarán con la participación de 48 combinados, masculinos y femeninos, distribuidos en 12 grupos organizados por 11 asociaciones anfitrionas.

El proyecto, aprobado por el Consejo de la FIFA en 2022, pretende generar partidos que normalmente no ocurren en el calendario habitual.

La idea es ofrecer competencia real a selecciones emergentes y consolidar la proyección internacional de equipos con menos exposición.

En esta edición, nueve grupos corresponden a la rama masculina y tres a la femenina, con representación de las seis confederaciones.

Cabe señalar que Ruanda será el único país en albergar dos grupos.

Los formatos variarán según el acuerdo de los participantes: habrá semifinales y final o enfrentamientos directos ya definidos.

En caso de empate, los duelos se decidirán en tanda de penales sin prórroga.

Sedes en varios continentes

Entre las sedes masculinas figuran Australia, Azerbaiyán, Kazajistán, Nueva Zelanda, Uzbekistán y Puerto Rico, donde el torneo se jugará en el estadio Juan Ramón Loubriel con equipos como Guam, Samoa Americana e Islas Vírgenes de Estados Unidos.

En el sector femenino, Brasil albergará su grupo en Cuiabá con selecciones como Canadá, Corea del Sur y Zambia, mientras que Costa de Marfil y Tailandia completan el mapa de anfitriones.

Duelo de selecciones emergentes

El calendario contempla cruces atractivos entre equipos de distintos perfiles competitivos. Chile disputará su serie en Nueva Zelanda con semifinal ante Cabo Verde, mientras que Venezuela enfrentará a Trinidad y Tobago y al anfitrión Uzbekistán a finales de marzo.

Según el organismo, todos los encuentros serán transmitidos a nivel global, con el objetivo de ampliar el alcance del torneo y dar mayor visibilidad a las selecciones participantes.

Por su parte, la FIFA sostiene que estas series representan una oportunidad deportiva relevante para federaciones que buscan crecer, al tiempo que ofrecen a los aficionados nuevos enfrentamientos internacionales fuera de los grandes torneos oficiales.


