Estados Unidos anuncia fin de redadas migratorias en Minnesota

Tom Homan, mejor conocido como "Zar fronterizo", anunció que el aumento de las medidas de control de inmigración efectuadas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) finalizará en los próximos días.

Durante una conferencia de prensa, Homan aseguró que el presidente Donald Trump aprobó la solicitud para poner fin a la operación.

"También permaneceré en Minnesota un poco más para supervisar la reducción y asegurar su éxito" aseguró el zar fronterizo.

Esto ocurre después de los recientes hechos en los que dos personas estadounidenses perdieron la vida durante el despliegue de operación.

"No queremos ver más derramamiento de sangre. No quiero ver más derramamiento de sangre. Rezo todas las noches por la seguridad del personal de aplicación de la ley y la seguridad de aquellos en la comunidad." aseguró Homan.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, indicó que tuvo una “reunión positiva” con Homan este lunes y que conversaron sobre la posibilidad de una retirada adicional de agentes federales.

Homan asumió el control de la operación en Minnesota a finales de enero, después de dos muertes a manos de agentes federales de inmigración y en medio de un creciente rechazo político y preguntas sobre cómo se estaba llevando a cabo la operación.

“Estamos muy en modo de confiar pero verificar”, expresó Walz.

Agregó que esperaba escuchar más del gobierno “en el próximo día o algo así” sobre el futuro de lo que, según dijo, ha sido una “ocupación” y una “campaña de represalias” contra el estado.

Reconoce EUA fallas en operativos y detenciones del ICE

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró este lunes que seis de cada siete migrantes detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no cuentan con historial criminal violento.

De acuerdo con la cadena CBS, el documento obtenido por parte de las autoridades de Estados Unidos reportó que esta cifra equivale al 86% de los detenidos.

El reporte encontró que alrededor del 14% de los 400,000 migrantes arrestados por el ICE durante los últimos 10 días de enero, tienen antecedentes penales.

