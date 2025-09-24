Cerrar X
Internacional

Papa León XIV acepta la renuncia de obispo de Perú

  • 24
  • Septiembre
    2025

El papa León XIV aceptó este miércoles la renuncia de un obispo peruano de una zona a orillas del lago binacional Titicaca, que comparten Perú y Bolivia, que mantenía presuntas disputas sobre la propiedad de dos templos con autoridades y feligreses locales.

Se trata de la primera renuncia de un obispo en Perú durante el papado de Robert Prevost, nacido en Estados Unidos pero quien ha ejercido por décadas su trabajo pastoral en el país andino.

En la síntesis del Boletín de la Santa Sede se informó que León XIV aceptó la dimisión de monseñor Ciro Quispe, de 51 años, nombrado en 2018 obispo de la ciudad de Juli, en la región Puno, por el papa Francisco. El Vaticano no indicó los motivos de la renuncia.

The Associated Press preguntó las razones de la dimisión de Quispe a la Conferencia Episcopal Peruana, pero no obtuvo una respuesta.

En 2024 el Vaticano anunció que había enviado a Marco Cortéz, obispo de las regiones de Tacna y Moquegua, como Visitador Apostólico a la prelatura de Juli para “verificar de manera exacta" noticias de los medios locales sobre la actuación de monseñor Quispe. No se ha conocido el resultado de las verificaciones.

Monseñor Quispe reclamaba la administración de los templos del siglo XVI —Nuestra Señora de la Asunción y San Juan de Letrán— que se convirtieron en museos tras ser restaurados por el Ministerio de Cultura y el municipio. También existían acusaciones de supuestos maltratos a sacerdotes y mal uso de bienes de la Iglesia en beneficio de negocios particulares. Quispe ha negado todas las acusaciones.

Juli, una ciudad a orillas del lago Titicaca, se convirtió desde el siglo XVI hasta el XVIII en una zona donde la orden jesuita inició un proceso de evangelización que incluyó la construcción de iglesias, así como la producción de diccionarios de las lenguas indígenas quechua y aymara, según expertos.


