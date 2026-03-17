Papa León XIV urge atender crisis en la Amazonía

El papa León XIV hizo un llamado a dar “una respuesta adecuada” a los múltiples desafíos que enfrenta la Amazonía, al advertir sobre las persistentes problemáticas sociales, ambientales, culturales y eclesiales que afectan a esta región.

El mensaje fue enviado mediante un videomensaje a los participantes de la VI Asamblea de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que se celebra en Bogotá, donde líderes religiosos analizan el presente y futuro de la Iglesia en esta zona.

Llamado a proteger la vida y la creación

En su intervención, el papa León XIV exhortó a los asistentes a acompañar a las comunidades que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, así como a “custodiar la creación” y defender el respeto a la vida en todas sus formas, con especial énfasis en la vida humana.

El pontífice advirtió que la Amazonía continúa amenazada por abusos y explotación, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer el compromiso social y ambiental de la Iglesia.

Uno de los puntos centrales del mensaje fue la importancia de la “inculturación” de la fe, es decir, su integración con las tradiciones y cosmovisiones de los pueblos indígenas.

“Es un camino difícil, pero necesario”, subrayó el líder de la Iglesia católica, al tiempo que alentó a pastores y fieles a trabajar juntos en la construcción de una identidad misionera sólida en la región amazónica.

Una Iglesia con rostro amazónico

La asamblea se lleva a cabo en la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño y tiene como objetivo avanzar en la consolidación de una Iglesia con “rostro amazónico”, una meta planteada desde el Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía de 2019.

Durante el encuentro, también se elegirá al nuevo presidente de la CEAMA para los próximos cuatro años, en un proceso clave para definir el rumbo pastoral y social en la región.

El papa León XIV también recordó a quienes han dedicado su vida a esta causa, señalando que el trabajo actual se construye sobre el esfuerzo, e incluso el sacrificio, de hombres y mujeres que han defendido la Amazonía.

“Sigan sembrando en el surco que ha sido regado incluso con la sangre de tantos”, expresó, al destacar que ese compromiso ha permitido el crecimiento de una Iglesia viva en el corazón de la selva.

Comentarios