Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_23_T085431_449_d6bc3c5eeb
Internacional

Papa se reúne con refugiados de Chagos y defiende sus derechos

El papa León XIV afirmó enérgicamente los derechos de los más débiles frente a las ambiciones de los poderosos durante una audiencia este sábado

  • 23
  • Agosto
    2025

El papa León XIV afirmó enérgicamente los derechos de los más débiles frente a las ambiciones de los poderosos durante una audiencia este sábado con refugiados exiliados de Chagos, el disputado archipiélago del océano Índico que alberga una estratégica base militar de Estados Unidos y Reino Unido.

El primer papa estadounidense de la historia insistió en el derecho del pueblo chagosiano a regresar a sus hogares y elogió un reciente tratado entre el Reino Unido y Mauricio sobre el futuro del archipiélago como simbólicamente importante en el escenario internacional.

León se reunió con una delegación de refugiados de Chagos, unos 2.000 de los cuales fueron desalojados de sus hogares por el Reino Unido en las décadas de 1960 y 1970 para que Estados Unidos pudiera construir una base naval y de bombarderos en la mayor de las islas, Diego García.

Los isleños desplazados lucharon durante años en los tribunales del Reino Unido por el derecho a regresar a casa. En mayo, el Reino Unido y Mauricio firmaron un tratado para transferir la soberanía de las islas a Mauricio, asegurando al mismo tiempo el futuro de la base.

León dijo a los refugiados que estaba "encantado" de que se hubiera alcanzado el tratado, afirmando que representaba una "victoria significativa" en su larga batalla para "reparar una grave injusticia". Elogió en particular el papel que desempeñaron las mujeres chagosianas en la afirmación pacífica de sus derechos a regresar a casa.

“La renovada perspectiva de su regreso a su archipiélago natal es un signo talentoso y un símbolo poderoso en el escenario internacional: todos los pueblos, incluso los más pequeños y débiles, deben ser respetados por los poderosos en su identidad y derechos, en particular el derecho a vivir en su tierra; y nadie puede forzarlos al exilio”, dijo León en francés.

Añadió que esperaba que las autoridades mauricianas se comprometieran a asegurar su regreso y prometió la ayuda de la Iglesia católica local.

Según el acuerdo, el Reino Unido pagará a Mauricio un promedio de 101 millones de libras (136 millones de dólares) al año para arrendar nuevamente la base por al menos 99 años. Establece un fondo fiduciario para beneficiar a los chagosianos y dice que "Mauricio es libre de implementar un programa de reasentamiento" en las distintas islas de Diego García.

Pero no requiere que los residentes sean reasentados, y algunos isleños desplazados temen que sea aún más difícil regresar a su lugar de nacimiento después de que Mauricio tomó el control.

Philippe Sands, el abogado internacional que ha representado al pueblo de Chagos y ha defendido durante mucho tiempo su derecho a regresar a casa, dijo que las palabras del papa eran sumamente importantes. Señaló que la íntima audiencia privada, que originalmente se esperaba que fuera parte de una audiencia general, fue instigada por el propio León.

“Las palabras pronunciadas por Su Santidad ofrecieron un claro apoyo para el urgente regreso de los chagosianos a las islas de las que fueron deportados y enviaron la señal más clara posible a los gobiernos de Reino Unido, Estados Unidos y Mauricio de que el Vaticano espera que los chagosianos puedan regresar y rehacer sus vidas”, dijo a The Associated Press.

Mauricio había disputado durante mucho tiempo la reclamación del Reino Unido sobre el archipiélago, y las Naciones Unidas y su máximo tribunal habían instado al Reino Unido a devolver Chagos a Mauricio, a unos 2.100 kilómetros (1.250 millas) al suroeste de las islas.

En una opinión no vinculante de 2019, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el Reino Unido había dividido ilegalmente a Mauricio cuando acordó poner fin al dominio colonial a finales de la década de 1960.

El papa Francisco visitó a Mauricio en 2019 y se reunió con un grupo de chagosianos en el Vaticano en 2023. Francisco dijo a los periodistas en el vuelo de regreso de Mauricio en 2019 que el Reino Unido debería obedecer a la ONU y devolver las islas a Mauricio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Hallan_tres_hermanas_muertas_en_un_bote_migrante_del_Mediterraneo_b05e987362
Hallan tres hermanas muertas en un bote migrante del Mediterráneo
AP_25232381435969_297bb89947
Papa pide que corazones se liberen del odio en jornada de ayuno
inter_atque_helicoptero_colombia_45c1ac9683
Ataque a helicóptero policial y bomba en Colombia deja 17 muertos
publicidad

Últimas Noticias

Hallan_tres_hermanas_muertas_en_un_bote_migrante_del_Mediterraneo_b05e987362
Hallan tres hermanas muertas en un bote migrante del Mediterráneo
Jerry_Adler_estrella_de_The_Sopranos_muere_a_los_96_anos_9008f198d8
Jerry Adler, estrella de 'The Sopranos' muere a los 96 años
0_D6_A6424_4687d6528a
Sultanes aplasta 11-1 a Tecos y está cerca de la Final de Zona
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_22_at_12_45_03_AM_1cab57c0ee
Clúster de NL acusa que hospitales ven a pacientes como negocio
3fd1412a_cc9f_4904_b047_ae6566b03512_26c1bfd7ae
Enfrentamiento contra policías deja 12 abatidos en Dr. Coss
Detectan_grupos_criminales_en_carreteras_de_NL_hay_10_detenidos_dca115cbc9
Detectan grupos criminales en carreteras de NL; hay 10 detenidos
publicidad
×