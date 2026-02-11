Dispone Gobierno con 28 millones de vacunas contra sarampión

El gobierno de México intensificó su respuesta frente al brote de sarampión con la disponibilidad inmediata de 28 millones de vacunas en todo el país, informó Ramiro López Elizalde, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El funcionario aseguró que la inmunización masiva es la herramienta central para cortar la transmisión del virus y subrayó que la estrategia cuenta con respaldo internacional.

“Hoy contamos con 28 millones de dosis disponibles, listas para aplicarse de inmediato. Para tranquilidad de todas y todos, tenemos las suficientes vacunas para proteger a la población”, afirmó.

Refuerzo histórico en inmunización

López Elizalde detalló que entre 2025 y 2026 ya se han aplicado 14.3 millones de dosis, una cifra muy superior a la de años previos sin brotes.

“En un año normal México aplicaba entre cinco y seis millones de vacunas contra sarampión. Hoy estamos muy por encima de ese promedio”, explicó.

El subsecretario añadió que, ante cada caso sospechoso, se despliega un operativo especial para frenar contagios.

“Activamos de inmediato un cerco vacunal: se inmuniza hasta 25 manzanas alrededor. Si hay muchos casos, hacemos un barrido casa por casa para cortar la transmisión”, señaló.

Niñas y niños, la prioridad

La campaña se concentra en menores de seis meses a 12 años, el grupo con mayor número de contagios recientes. También se está vacunando a personas de 13 a 49 años que no completaron su esquema en el pasado, especialmente en los estados con más casos.

“Si una niña o un niño no ha recibido ninguna dosis o sólo tiene una, debe llevarse a vacunar. Y si ya tiene dos, está protegido y no necesita refuerzo”, precisó.

Para facilitar el acceso, el sector salud habilitó más de 21 mil centros de vacunación en todo el territorio nacional. Además, se lanzó una plataforma digital para ubicar sedes cercanas.

“Diseñamos el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx, donde se puede consultar estado, municipio, horarios y ubicación exacta. La información se actualiza de manera permanente”, explicó López Elizalde.

Por otra parte, las autoridades reiteraron el llamado a revisar cartillas de vacunación y acudir a los centros de salud ante cualquier duda, con el objetivo de aprovechar la amplia disponibilidad de biológicos y frenar la propagación del virus.

