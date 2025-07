Presenta Trump insuficiencia venosa crónica leve: Casa Blanca

El presidente Donald Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica tras presentar una leve hinchazón en ambas pantorrillas, según informó este jueves la Casa Blanca mediante una carta médica difundida por la portavoz presidencial, Karoline Leavitt.

De acuerdo con la vocera, el mandatario se mantuvo en observación y continuó con su rutina de cuidados médicos hasta que fue evaluado formalmente por el equipo clínico de la residencia oficial, el cual incluyó análisis vasculares y estudios complementarios.

El médico de cabecera de la Casa Blanca detalló que las pruebas realizadas descartaron cualquier complicación mayor:

“No se encontró evidencia de trombosis ni de enfermedades arteriales. Se trata de una condición benigna y común en hombres de su edad”, explicó.

Los análisis de laboratorio, incluyendo estudios de sangre y evaluación metabólica, arrojaron resultados dentro de parámetros saludables.

