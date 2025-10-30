Cerrar X
rey_carlos_andres_65838ed03e
Internacional

Rey Carlos III despoja a Andrés de títulos y lo desaloja

El rey Carlos III despojó al príncipe Andrés de sus títulos restantes y lo desalojó de su residencia real por su relación con Jeffrey Epstein

  • 30
  • Octubre
    2025

El rey Carlos III despojó este jueves a su hermano, el príncipe Andrés, de sus títulos restantes y lo desalojó de su residencia real tras semanas de presión para actuar por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El Palacio de Buckingham informó que el rey “inició un proceso formal para eliminar el tratamiento protocolario, los títulos y honores del príncipe Andrés”.

Con efecto inmediato, Andrés será conocido como Andrés Mountbatten Windsor y no como príncipe, y se mudará de su residencia en Royal Lodge a “una vivienda privada”.

Las exigencias iban en aumento para que el palacio expulsara al príncipe de Royal Lodge después de que renunciara a su uso del título de duque de York a principios de este mes debido a nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein y las acusaciones de una de las víctimas de Epstein, Virginia Roberts Giuffre.

Pero el rey fue aún más allá para castigarlo por graves errores de juicio al eliminar el título de príncipe que ha tenido desde su nacimiento como hijo de una monarca, la difunta reina Isabel II.

“Estas censuras se consideran necesarias, a pesar del hecho de que él continúa negando las acusaciones en su contra”, dijo el palacio. “Sus Majestades desean dejar claro que su compasión y máximas simpatías han estado, y permanecerán, con las víctimas y sobrevivientes de cualquier y toda forma de abuso”.

Andrés enfrentó una nueva ronda de oprobio público después de que surgieran correos electrónicos a principios de este mes que mostraban que había mantenido contacto con Epstein más tiempo del que había admitido previamente.

Esa noticia fue seguida por la publicación de un libro de memorias póstumo de la acusadora de Epstein, Giuffre, quien alegó que tuvo relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años. “Nobody’s Girl” detalló tres supuestos encuentros sexuales con Andrés, quien, según ella, actuaba como si creyera que “tener relaciones sexuales conmigo era su derecho de nacimiento”.

Andrés, de 65 años, ha negado durante mucho tiempo las afirmaciones de Giuffre, pero se retiró de sus deberes reales después de una desastrosa entrevista con la BBC en noviembre de 2019 en la que intentó refutar sus acusaciones.

Andrés pagó millones en un acuerdo extrajudicial en 2022 después de que Giuffre presentara una demanda civil en su contra en Nueva York. Aunque no admitió haber actuado mal, reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de tráfico sexual.

Giuffre se suicidó en abril a la edad de 41 años.

Se espera que Andrés se mude a una propiedad en la finca de Sandringham del rey, cerca de la costa noreste, y reciba apoyo financiero privado de su hermano.

Su exesposa, Sarah Ferguson, quien había vivido con él en la mansión de 30 habitaciones, tendrá que encontrar un nuevo hogar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ewfa_e96acf5e17
Príncipe Andrés investigó a Virginia Giuffre en 2011
d907e2e2d57c495211e2c10fff46ac74298b5a90_12486760a5
El príncipe Andrés de Inglaterra renunciará a sus títulos reales
gettyimages_2184585949_20250728110847600_8bd5c3ba74
Documentos revelan reuniones de Epstein con Musk, Bannon y Thiel
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_30_at_2_51_23_PM_457b020beb
GM detiene operaciones en Ramos Arizpe por bloqueos carreteros
Whats_App_Image_2025_10_30_at_3_05_31_PM_47430b6efd
IMSS realiza más de 2,000 cirugías de cataratas en Coahuila
Whats_App_Image_2025_10_31_at_1_02_23_AM_340b0e236b
Ley educativa de NL exigirá abrir espacios para niños autistas
publicidad

Más Vistas

escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×