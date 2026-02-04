México apoyará a EUA en caso Epstein si hay solicitud: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno mexicano está dispuesto a colaborar con las autoridades estadounidenses en la investigación del caso Jeffrey Epstein, siempre que exista una solicitud formal por parte del Departamento de Justicia.

Cuestionada en conferencia sobre la difusión de archivos en los que se menciona a ciudadanos mexicanos, incluidos empresarios y exmandatarios, la mandataria subrayó que la indagatoria se desarrolla en territorio estadounidense.

Investigación está en manos de EUA

“Es una investigación en Estados Unidos”, respondió Sheinbaum sobre la posibilidad de abrir procesos en México a partir de la información que ha circulado en redes sociales.

Añadió que cualquier participación del gobierno mexicano dependerá de un requerimiento oficial.

“Si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México, pues participaremos, pero es una investigación que ocurre en Estados Unidos”, afirmó.

Gobierno esperará petición formal

La titular del Poder Ejecutivo federal evitó adelantar posibles acciones legales en territorio nacional y reiteró que corresponde a las autoridades estadounidenses conducir las pesquisas y definir los alcances del caso.

Comentarios