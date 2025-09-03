Cerrar X
inter_putin_trump_0787c14b16
Internacional

Putin afirma que Trump "tiene sentido del humor"

Líder ruso sugiere esto ante los rumores de una posible conspiración en contra de los Estados Unidos. Putin aseguró que tienen "una buena relación"

  • 03
  • Septiembre
    2025

El presidente Vladímir Putin aseguró que su homólogo estadounidense, Donald Trump, "tiene sentido del humor" después de que éste sugiriera una conspiración contra su país por parte de China, Rusia y Corea del Norte.

"El presidente de EE.UU. tiene sentido del humor. Eso está claro, todos lo saben. Tenemos una buena relación. Nos tuteamos"

A través de redes sociales, Trump aseguró que se encontraba "muy decepcionado" con el líder ruso. 

En tanto, el asesor internacional del jefe de Kremlin, Yuri Ushakov, resaltó que los tres líderes reconocen el papel que juega Estados Unidos en la actual administración y del propio Trump en el panorama internacional.

"Él de nuevo dijo, no sin ironía, que supuestamente estos tres traman una conspiración contra Estados Unidos. Quiero decir que nadie tramó ninguna conspiración, nadie tejió ningún complot", aseguró.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ice_cartel_sinaloa_73ce065d5b
Decomisa EUA 316 toneladas de químicos del Cártel de Sinaloa
AP_25243668093682_e8de44091e
Trump sugiere que la GN podría entrar en Nueva Orleans
AP_25246662093708_ee51ec3d25
Trump defiende ataque contra bote en el Caribe cerca de Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_5_7a86fa5814
Exhorta a evaluar carreras universitarias de corta duración
Captura_de_pantalla_2025_09_04_163302_61ad8ef73a
PRI trabaja con rumbo a las elecciones del 2026
d21480ce_3ec6_4b4d_b3e8_6b6e31dd1706_83c1ea149c
Entregan paquetes escolares en Secundaria General No. 20
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
Whats_App_Image_2025_09_01_at_11_42_59_PM_ed895a131a
Llegarán inversiones de gran escala a Nuevo León
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×