Putin afirma que Trump "tiene sentido del humor"

El presidente Vladímir Putin aseguró que su homólogo estadounidense, Donald Trump, "tiene sentido del humor" después de que éste sugiriera una conspiración contra su país por parte de China, Rusia y Corea del Norte.

"El presidente de EE.UU. tiene sentido del humor. Eso está claro, todos lo saben. Tenemos una buena relación. Nos tuteamos"

A través de redes sociales, Trump aseguró que se encontraba "muy decepcionado" con el líder ruso.

En tanto, el asesor internacional del jefe de Kremlin, Yuri Ushakov, resaltó que los tres líderes reconocen el papel que juega Estados Unidos en la actual administración y del propio Trump en el panorama internacional.

"Él de nuevo dijo, no sin ironía, que supuestamente estos tres traman una conspiración contra Estados Unidos. Quiero decir que nadie tramó ninguna conspiración, nadie tejió ningún complot", aseguró.

