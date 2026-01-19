Podcast
UE_niega_aranceles_reciprocos_a_EUA_por_Groenlandia_c33fed91e2
Internacional

UE niega imponer aranceles recíprocos a EUA por Groenlandia

El canciller Friedrich Merz aseguró que si el presidente Donald Trump recurre a imponer dichas medidas económicas, la Unión Europa responderá de la misma manera

  • 19
  • Enero
    2026

Alemania afirmó este lunes que no desea que la Unión Europea aplique aranceles recíprocos contra Estados Unidos, pero serán impuestos en caso de que el presidente Donald Trump cumpla su amenaza económica por respaldar a Groenlandia.

finanzas-aranceles.jpeg

Durante una rueda de prensa brindada previo a los comicios regionales de Renania-Palatinado, el canciller Friedrich Merz sostuvo que las amenazas económicas del mandario estadounidense son desproporcianadas.

"No queremos una guerra arancelaria, pero si nos confrontan con aranceles que nos parecen desproporcionados estamos en situación de reaccionar", dijo Merz.

Resaltó que los aranceles son algo que se suele pagar los consumidores del país que los impone, lo que tendría un impacto negativo para la economía europea, según menciona la agencia EFE.

"Queremos encontrar una solución. En la Unión Europea reaccionaremos de manera serena y adecuada" resaltó.

Asegura que Estados Unidos tiene problemas económicos

En la ronda de preguntas, el canciller insistió que las medidas perjudican a muchos, por lo que no cuenta con el interés de iniciar una disputa comercial con Estados Unidos.

"La economía de Estados Unidos tiene problemas y eso a mi juicio tiene que ver con los aranceles que se han impuesto. No queremos una nueva disputa comercial con Estados Unidos pero si se nos confronta con nuevos aranceles estamos en capacidad de reaccionar", subrayó.

finanzas-aranceles.jpeg

Ante este panorama, Merz mencionó que procurará hablar con Trump el próximo miércoles en Davos e insistió en que Alemania se toma muy en serio la evaluación de la situación de seguridad a largo plazo de Groenlandia.

También te recomendamos: Trump amenaza a ocho países de OTAN que apoyan a Groenlandia

Sin embargo, señaló que es importante hacer del conocimiento que la Unión Americana llegó a tener más de 30,000 soldados estacionados en Groenlandia.


Comentarios

