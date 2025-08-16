Putin exige Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, planteó como condición para poner fin a la guerra que Ucrania entregue las regiones de Donetsk y Luhansk, reveló este sábado 16 de agosto el diario Financial Times (FT), citando a cuatro fuentes con acceso directo a las conversaciones de paz.

De acuerdo con el medio británico, Putin trasladó la propuesta durante la cumbre del viernes en Alaska al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A cambio de estos territorios, ya ocupados parcialmente por Rusia desde hace más de una década, el mandatario ruso habría ofrecido suspender el avance militar en las regiones de Jersón y Zaporiyia.

Trump comunicó hoy la oferta al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a varios líderes europeos en una llamada telefónica, en la que les instó a “abandonar los esfuerzos para asegurar un alto el fuego de Moscú”, según el FT.

Tras la cumbre, Putin afirmó estar “sinceramente interesado en poner fin” al conflicto, aunque recalcó que cualquier arreglo debe ser “sólido y duradero” para eliminar las causas que originaron la guerra.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó al FT que el encuentro entre Putin y Trump fue “muy importante y sustancial” y aseguró que el trabajo continuará, aunque señaló que “el contenido de lo discutido no puede hacerse público”.

La propuesta de Moscú desató reacciones inmediatas en Europa.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, advirtió que el planteamiento demuestra que Putin “solo respeta la fuerza” y subrayó que el conflicto ha entrado en una “fase decisiva” para el futuro de Ucrania y de Europa.

En una declaración conjunta, los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, junto con Tusk, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, remarcaron que cualquier acuerdo debe incluir garantías de seguridad para Kiev, sin limitar las capacidades de su Ejército ni forzar concesiones territoriales.

El documento también reiteró que Ucrania debe mantener plena libertad para decidir su ingreso en la Unión Europea y en la OTAN, condiciones que los mandatarios europeos consideran innegociables en el marco de una eventual solución negociada.

