Reanudan búsqueda del vuelo MH370; desapareció hace 11 años

Malasia reactivará la búsqueda en aguas profundas del vuelo MH370 el 30 de diciembre. Ocean Infinity explorará 55 días una nueva zona de 15 mil km² en el Índico

  • 03
  • Diciembre
    2025

El Ministerio de Transporte de Malasia anunció que la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido en 2014, se reanudará el próximo 30 de diciembre, marcando un nuevo intento por resolver uno de los mayores enigmas de la aviación moderna.

El Boeing 777 desapareció poco después de despegar de Kuala Lumpur rumbo a Beijing, con 239 personas a bordo, la mayoría de nacionalidad china.

Tras perderse del radar, datos satelitales indicaron que el avión se desvió radicalmente hacia el sur, hasta llegar al remoto océano Índico meridional, donde se presume ocurrió el impacto.

Ocean Infinity liderará la operación submarina

La nueva fase de búsqueda estará a cargo de la empresa estadounidense de robótica marina Ocean Infinity, que operará de forma intermitente durante 55 días en áreas específicas donde expertos consideran que existen mayores probabilidades de hallar la aeronave.

El Ministerio explicó que “estas medidas reflejan el compromiso del gobierno para ofrecer cierre a las familias afectadas”.

China, país con la mayoría de las víctimas, reconoció los esfuerzos. En Beijing, el vocero de Exteriores, Lin Jian, dijo que su gobierno “aprecia el trabajo realizado por la parte malaya”.

ocean-infinity-vuelo.jpg

Cabe mencionar que la reactivación de la búsqueda se autorizó en marzo, con un acuerdo que contempla un pago de $70 millones de dólares a Ocean Infinity únicamente si se encuentran los restos del avión.

La operación se había pospuesto en abril debido al mal tiempo.

Además, la nueva zona de rastreo abarca 15,000 kilómetros cuadrados en el lecho marino. Aunque las búsquedas previas, incluidas las internacionales y una privada en 2018, no lograron resultados, algunos restos sí llegaron a la costa este de África y a islas del Índico.


Comentarios

Etiquetas:
