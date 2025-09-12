'Recé para que asesino de Kirk no fuera de Utah': gobernador
El gobernador Spencer Cox confesó que pasó 33 horas rezando para que el sospechoso de matar a Charlie Kirk no fuera originario de Utah
El gobernador de Utah, Spencer Cox, reveló este viernes que pasó 33 horas rezando para que el presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk no fuera originario de su estado.
“Por 33 horas estaba orando que, si esto tenía que ocurrir, que no fuera uno de nosotros, que fuera alguien de otro estado, alguien de otro país”, confesó Cox en conferencia de prensa.
Lamenta que sospechoso sea de Utah
La identidad del acusado, Tyler Robinson, de 22 años y residente en Utah, fue confirmada tras su arresto la noche del jueves 11 de septiembre, luego de entregarse a la policía con ayuda de un familiar.
“Tristemente, esta oración no fue respondida como yo esperaba. Yo pensaba que iba a ser más fácil para nosotros porque podría decir: ‘Generalmente, nosotros no hacemos esto’… pero sí ocurrió acá y fue uno de los nuestros”, dijo el gobernador.
The Governor of Utah, Spencer Cox, just said, "For the last 33 hours, I had been praying that this person (who murdered Charlie Kirk) was from another country. That he was not one of us because we are not like that. But it was one of us." pic.twitter.com/WhJqIHnz7v— Shannon Watts (@shannonrwatts) September 12, 2025
“Un ataque a los ideales de todos”
Cox calificó el asesinato como un “ataque político”, ocurrido cuando Kirk encabezaba un debate en la Universidad del Valle de Utah. “Es un ataque a todos nosotros. Es un ataque en nuestros ideales”, subrayó.
En su mensaje, pidió a los jóvenes “apagar el teléfono, leer las escrituras y no dejarse llevar por la furia del internet”, insistiendo en que la vida real es distinta a las discusiones digitales.
Por otra parte, el gobernador cerró asegurando que Robinson enfrentará la justicia y será “responsable de sus acciones”.
