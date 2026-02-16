Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
panama_c8fa2f525c
Internacional

UE mantendrá a Panamá en su 'lista negra' de paraísos fiscales

Esta lista funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses. Quienes estén dentro, reciben un mayor número de auditorías por el número de fondos que manejan

  • 16
  • Febrero
    2026

Unión Europea (UE) prevé mantener a Panamá en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria.

En este grupo también se incorporará a Vietnam, así como a Turcos y Caicos tras la actualización que prevén aprobar el próximo 17 de febrero, los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete.

Esta lista funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses. En ella se incluyen todas aquellas jurisdicciones que incumplen con los estándares de la Unión Europea en materia de transparencia fiscal.

Aunque el estar dentro de este listado no conlleva sanciones económicas, esto lleva a que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y de medidas administrativas, como auditorías más frecuentes.

En total, la Unión Europea monitoriza regularmente a casi un centenar de jurisdicciones para aegurar que cumplen con sus estándares en materia de cooperación fiscal.

¿Quienes se encontrarían en esta lista?

En el repertorio se encuentra un total de diez jurisdicciones: 

  • Samoa Americana
  • Anguila
  • Guam
  • Palau
  • Panamá
  • Rusia
  • Las Islas Vírgenes (Estados Unidos)
  • Vanuatu
  • Vietnam
  • Turcos y Caicos

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_02_16_a_la_s_12_56_33_a_m_f10cbf81f8
Carnavales de Panamá dejarán derrama de $300 millones de dólares
tiktok_demanda_ap_73be90f80d
Acusa UE a TikTok por 'diseño adictivo' en menores
iran_union_europea_b835d8d797
Rechaza UE catalogación 'terrorista' de sus ejércitos por Irán
publicidad

Últimas Noticias

nacional_karime_macias_tubilla_ea30a891b4
Objeta Sheinbaum asilo de Reino Unido a exesposa de Javier Duarte
Whats_App_Image_2026_02_17_at_7_28_01_PM_2cb7caeabf
Colosio responsabiliza a Adrián por fraude de Next Energy
inter_talibanes_9e2c0abde5
Talibanes implementan Código Penal que legitima la violencia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
HB_Tkxyl_XYAEK_6_WQ_0711130fe7
Nuevo León amplía tarifa preferencial a 150 mil estudiantes
necesitan_bebe_regio_apoyo_cirugia_espana_8f59ae8d70
Piden apoyo para bebé regio que necesita cirugía en España
publicidad
×