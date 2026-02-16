UE mantendrá a Panamá en su 'lista negra' de paraísos fiscales

Unión Europea (UE) prevé mantener a Panamá en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria.

En este grupo también se incorporará a Vietnam, así como a Turcos y Caicos tras la actualización que prevén aprobar el próximo 17 de febrero, los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete.

Esta lista funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses. En ella se incluyen todas aquellas jurisdicciones que incumplen con los estándares de la Unión Europea en materia de transparencia fiscal.

Aunque el estar dentro de este listado no conlleva sanciones económicas, esto lleva a que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y de medidas administrativas, como auditorías más frecuentes.

En total, la Unión Europea monitoriza regularmente a casi un centenar de jurisdicciones para aegurar que cumplen con sus estándares en materia de cooperación fiscal.

¿Quienes se encontrarían en esta lista?

En el repertorio se encuentra un total de diez jurisdicciones:

Samoa Americana

Anguila

Guam

Palau

Panamá

Rusia

Las Islas Vírgenes (Estados Unidos)

Vanuatu

Vietnam

Turcos y Caicos

