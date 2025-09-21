Reino Unido, Canadá y Australia reconocen al Estado palestino

El Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron este domingo el reconocimiento formal del Estado palestino, en un movimiento considerado histórico dentro de la diplomacia occidental hacia el conflicto de Medio Oriente.

Aunque en gran medida simbólica, la decisión refleja un cambio de rumbo significativo frente a la postura tradicional que condicionaba dicho reconocimiento a un acuerdo de paz con Israel.

Canadá encabezó los anuncios y se convirtió en el primer país del G7 en reconocer a Palestina como Estado.

El primer ministro Mark Carney justificó la medida con duras críticas al actual gobierno israelí, al que acusó de “trabajar metódicamente para impedir la creación de un Estado palestino” y de causar una crisis humanitaria devastadora en Gaza.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

“Su asalto sostenido en Gaza ha matado a decenas de miles de civiles, ha desplazado a más de un millón de personas, y ha causado una hambruna devastadora y prevenible en violación del derecho internacional”, declaró Carney.

Poco después, el primer ministro australiano Anthony Albanese anunció que su país reconoce “las aspiraciones legítimas y sostenidas del pueblo palestino” y adelantó que establecerán relaciones diplomáticas una vez que la Autoridad Palestina implemente reformas solicitadas por la comunidad internacional.

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

El reconocimiento británico llegó a través de un mensaje en video del primer ministro Keir Starmer, quien lo describió como parte de “un esfuerzo internacional coordinado para preservar la posibilidad de una solución de dos Estados”.

“Hamas es una organización terrorista brutal. Nuestro llamado a una genuina solución de dos Estados es exactamente lo opuesto a su visión llena de odio”, declaró Starmer en su mensaje de 6 minutos y 21 segundos. “Así que somos claros: esta solución no es una recompensa para Hamas, porque significa que Hamas no puede tener futuro, ningún papel en el gobierno, ningún papel en la seguridad”.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Starmer recalcó que Hamas no tendrá ningún papel en un futuro Estado palestino y adelantó que su gobierno impondrá nuevas sanciones contra figuras de esa organización.

Los tres líderes coincidieron en que Hamas debe quedar excluido del futuro gobierno palestino.

Además, hicieron un llamado urgente a Israel para frenar la ofensiva militar en Gaza y permitir el ingreso masivo de ayuda humanitaria.

Con estas decisiones, más de 140 países de los 193 miembros de la ONU ya reconocen la soberanía palestina, en un contexto marcado por la intensificación del conflicto en Gaza, la expansión de asentamientos en Cisjordania y el creciente deterioro humanitario en la región.

