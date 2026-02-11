Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26042823946478_b05ebb846e
Internacional

Rescatan manatí atrapado en drenaje pluvial de Florida

El ejemplar de 186 kilos fue rescatado por bomberos y autoridades y llevado a SeaWorld Orlando para rehabilitación; buscan devolverlo a su hábitat

  • 11
  • Febrero
    2026

En Estados Unidos existe la creencia de que las alcantarillas son hogar de monstruos o de cocodrilos, pero esta vez, los drenajes de Florida fueron hogar de un manatí.

Este martes, un manatí de 186 kilos quedó atrapado en un drenaje pluvial de Florida mientras buscaba aguas más cálidas; se está recuperando en SeaWorld Orlando tras un rescate coordinado.

Para su rescate se realizó un operativo en conjunto entre bomberos y funcionarios de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, la Universidad de Florida e incluso las grúas de Jack's Wrecker Service.

De acuerdo con la portavoz Stephanie Bechara, tras su rescate, el mamífero fue trasladado a SeaWorld Orlando, donde está siendo atendido en una de las piscinas médicas del parque.

Además, mencionó que se está trabajando para estabilizar y rehabilitar a los manatíes rescatados para que, en última instancia, puedan ser devueltos a su hábitat natural.

Durante 2021, se registraron más de 1,100 muertes de manatíes, la mayoría por inanición.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_8216_bde371a4d2
Alertan por cocodrilos en presa Palo Blanco en Ramos Arizpe
secretario_energia_eua_venezuela_28162993da
EUA impulsa histórico acuerdo energético con Venezuela
Senado_avala_ingreso_de_militares_de_EU_600x400_88b47343b7
Senado avala ingreso de Marines de EUA para adiestramiento
publicidad

Últimas Noticias

hija_kim_jong_un_corea_del_norte_52f5f502f7
Hija de Kim Jong Un perfila sucesión en Corea del Norte, reportan
AP_26043561147795_2d4a2a5b3a
Famosos despiden a James Van Der Beek con emotivos mensajes
uefa_ingresos_millones_8ff11e37cb
UEFA supera €5,000 millones en ingresos en 2024-2025
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×