Rescatan manatí atrapado en drenaje pluvial de Florida
El ejemplar de 186 kilos fue rescatado por bomberos y autoridades y llevado a SeaWorld Orlando para rehabilitación; buscan devolverlo a su hábitat
Febrero
2026
En Estados Unidos existe la creencia de que las alcantarillas son hogar de monstruos o de cocodrilos, pero esta vez, los drenajes de Florida fueron hogar de un manatí.
Este martes, un manatí de 186 kilos quedó atrapado en un drenaje pluvial de Florida mientras buscaba aguas más cálidas; se está recuperando en SeaWorld Orlando tras un rescate coordinado.
Para su rescate se realizó un operativo en conjunto entre bomberos y funcionarios de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, la Universidad de Florida e incluso las grúas de Jack's Wrecker Service.
De acuerdo con la portavoz Stephanie Bechara, tras su rescate, el mamífero fue trasladado a SeaWorld Orlando, donde está siendo atendido en una de las piscinas médicas del parque.
Además, mencionó que se está trabajando para estabilizar y rehabilitar a los manatíes rescatados para que, en última instancia, puedan ser devueltos a su hábitat natural.
Durante 2021, se registraron más de 1,100 muertes de manatíes, la mayoría por inanición.
