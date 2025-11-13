Cerrar X
Internacional

Restricciones aéreas seguirán tras reapertura de Gobierno de EUA

Autoridades pronostican que aún se necesitará al menos una semana para que todas las operaciones vuelvan a la normalidad

Las restricciones al tráfico aéreo de Estados Unidos seguirán vigentes por un tiempo indefinido mientras se recupera la normalidad, aún tras los 43 días del fin del cierre gubernamental.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, y el líder de la Administración Federal de Aviación indicaron que, aunque decidieron mantener en vigor la medida la disminución de las operaciones, no llegará al 10% planeado.

"El equipo de seguridad de la FAA está animado al ver el aumento de personal de control de tráfico aéreo, y se sienten cómodos con pausar el calendario de reducción para darnos tiempo de revisar el espacio aéreo" explicó el funcionario.

La administración del presidente Donald Trump y la industria aérea, pronostican que aún se necesitará al menos una semana para que todas las operaciones aéreas estadounidenses vuelvan a la normalidad.

Cientos de miles de funcionarios federales suspendidos comenzarán a regresar a sus puestos de trabajo tras más de un mes sin cobrar salarios, mientras que los empleados esenciales. 

Una portavoz de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca aseguró que los aproximadamente $42 millones de estadounidenses que dependen del programa de ayudas alimentarias, verán sus beneficios restablecidos "pocas horas" después de la reapertura federal.


