Cerrar X
EH_UNA_FOTO_30_9a05671e37
Internacional

Revelan posibles causas de derrumbe que dejó 98 muertos en Miami

Autoridades estadounidenses revelaron que el edificio aparentemente presentaba diversos fallos en su estructura semanas previas al desastre registrado en 2021

  • 09
  • Septiembre
    2025

Gobierno de Estados Unidos publicó el reporte preliminar sobre el derrumbe de la torre residencial en Miami Surfside, Florida, que dejó a 98 personas sin vida en 2021. 

La investigación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología reforzó la conclusión que el edificio contaba con fallos semanas antes del colapso, incluida una puerta corrediza de vidrio que se salió de su marco, grietas en paredes y el desplazamiento de una puerta que impedía su apertura.

"Todos estos problemas se concentraron en una pequeña área en la cubierta de la piscina y del estacionamiento a nivel de calle, que se ha confirmado que comenzaron a colapsar al menos siete minutos antes de la torre", indicó el instituto.

El documento también describió sobre posibles filtraciones de agua en el techo del garaje en un área con "muchas" grietas y reparaciones a lo largo de los años. El incremento del flujo "incrementó de manera dramática" en las horas previas al derrumbe.

Además, se espera que los "hallazgos y recomendaciones de la investigación traigan mejores a la seguridad de la construcción" para edificios nuevos y ya existentes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_50_5b5a543ece
Tiroteo deja tres adolescentes heridos en escuela de EUA
EH_FOTO_VERTICAL_20_8f5aa78495
Operativo “Frontera Norte” refleja resultados en Tamaulipas
tecnicas_ecosistemas_tamaulipas_bdddec5136
Analiza Tamaulipas alternativas para recuperación de ecosistemas
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_51_ea3b28b867
Ex rapero se vuelve alcalde durante crisis política en Nepal
AP_25253695327124_744aa1e4e5
Larry Ellison es nombrado el más rico del mundo, según Bloomberg
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T154313_613_054e550bc5
Explosión de pipa deja 18 heridos en la Ciudad de México
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×