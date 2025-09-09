Revelan posibles causas de derrumbe que dejó 98 muertos en Miami

Gobierno de Estados Unidos publicó el reporte preliminar sobre el derrumbe de la torre residencial en Miami Surfside, Florida, que dejó a 98 personas sin vida en 2021.

La investigación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología reforzó la conclusión que el edificio contaba con fallos semanas antes del colapso, incluida una puerta corrediza de vidrio que se salió de su marco, grietas en paredes y el desplazamiento de una puerta que impedía su apertura.

"Todos estos problemas se concentraron en una pequeña área en la cubierta de la piscina y del estacionamiento a nivel de calle, que se ha confirmado que comenzaron a colapsar al menos siete minutos antes de la torre", indicó el instituto.

El documento también describió sobre posibles filtraciones de agua en el techo del garaje en un área con "muchas" grietas y reparaciones a lo largo de los años. El incremento del flujo "incrementó de manera dramática" en las horas previas al derrumbe.

Además, se espera que los "hallazgos y recomendaciones de la investigación traigan mejores a la seguridad de la construcción" para edificios nuevos y ya existentes.

Comentarios