Rubio descarta subida de aranceles a Colombia como sanción

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que no se impondrán aranceles adicionales a Colombia, pese al endurecimiento de la postura de Washington hacia el presidente Gustavo Petro, a quien responsabilizó del deterioro en las relaciones bilaterales.

“Nuestro problema con el actual presidente (Petro) es que no está cooperando en nuestra lucha contra las drogas, y consideramos que era mejor abordarlo a nivel individual”, afirmó Rubio durante el viaje del presidente Donald Trump por Asia.

El funcionario aclaró que las sanciones están dirigidas únicamente a Petro, su familia y sus principales colaboradores, y no al pueblo colombiano, con quien —dijo— Estados Unidos mantiene “una excelente relación”.

El Departamento del Tesoro incluyó este viernes en la lista OFAC (conocida como “Lista Clinton”) a Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La medida se suma a la suspensión de la ayuda económica a Colombia y a la revocación de la visa de Petro, acciones ordenadas recientemente por Trump, quien lo calificó como “líder del narcotráfico”.

Rubio insistió en que no se aplicarán sanciones comerciales, ya que el objetivo “no es perjudicar la economía colombiana”, sino responder a lo que calificó como la conducta hostil del mandatario sudamericano.

Las declaraciones se producen mientras Estados Unidos refuerza su ofensiva antidrogas en el Caribe y el Pacífico, donde sus fuerzas armadas reportan 10 embarcaciones hundidas y 43 muertos en los últimos meses.

