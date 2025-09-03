Cerrar X
EH_UNA_FOTO_be07c26256
Internacional

Rusia seguirá la vía militar si fracasa la paz en Ucrania: Putin

Vladímir Putin, afirmó que la mediación de Trump abre una 'luz al final del túnel' en Ucrania, pero advirtió que Rusia continuará sus objetivos

  • 03
  • Septiembre
    2025

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que existe “cierta luz al final del túnel” en el conflicto con Ucrania gracias a los esfuerzos diplomáticos del mandatario estadounidense Donald Trump.

“Si el sentido común impera, se podrá alcanzar un acuerdo aceptable”, señaló en conferencia de prensa tras su visita oficial a China.

La opción militar sigue vigente

No obstante, el líder del Kremlin advirtió que, en caso de que el proceso de paz no avance, Rusia no renunciará a sus objetivos.

“Tendremos que lograr los objetivos que nos hemos marcado por la vía militar”, subrayó, al destacar que el ejército ruso avanza “exitosamente” en casi todos los frentes y que la situación de las fuerzas ucranianas es “crítica”.

Putin negó que en la cumbre celebrada en agosto con Trump en Alaska se hubiera abordado el tema de garantías de seguridad para Ucrania, y recalcó que éstas no pueden establecerse “a costa de Rusia”.

Críticas a Europa y respuesta a Alemania

El presidente ruso también rechazó las acusaciones del canciller alemán Friedrich Merz, quien lo llamó “criminal de guerra”.

Además, calificó estas declaraciones como “un intento desacertado” de desviar la responsabilidad de Europa en el conflicto.

Por otra parte, recordó que, a su juicio, fueron los países europeos quienes permitieron el derrocamiento del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich durante el Euromaidán de 2014, al que volvió a calificar de “golpe de Estado”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

kinder_reynosa_acoso_laboral_0e9c02001c
Denuncia maestra acoso laboral en kínder de Reynosa
EH_UNA_FOTO_1_e6bcc70d1e
Rinde homenaje a las víctimas del accidente de Portugal
EH_UNA_FOTO_5e545ceef1
Antes del divorcio… asertividad para resolver diferencias
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_5_7a86fa5814
Exhorta a evaluar carreras universitarias de corta duración
Captura_de_pantalla_2025_09_04_163302_61ad8ef73a
PRI trabaja con rumbo a las elecciones del 2026
d21480ce_3ec6_4b4d_b3e8_6b6e31dd1706_83c1ea149c
Entregan paquetes escolares en Secundaria General No. 20
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
Whats_App_Image_2025_09_01_at_11_42_59_PM_ed895a131a
Llegarán inversiones de gran escala a Nuevo León
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×