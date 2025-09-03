Rusia seguirá la vía militar si fracasa la paz en Ucrania: Putin

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que existe “cierta luz al final del túnel” en el conflicto con Ucrania gracias a los esfuerzos diplomáticos del mandatario estadounidense Donald Trump.

“Si el sentido común impera, se podrá alcanzar un acuerdo aceptable”, señaló en conferencia de prensa tras su visita oficial a China.

La opción militar sigue vigente

No obstante, el líder del Kremlin advirtió que, en caso de que el proceso de paz no avance, Rusia no renunciará a sus objetivos.

“Tendremos que lograr los objetivos que nos hemos marcado por la vía militar”, subrayó, al destacar que el ejército ruso avanza “exitosamente” en casi todos los frentes y que la situación de las fuerzas ucranianas es “crítica”.

Putin negó que en la cumbre celebrada en agosto con Trump en Alaska se hubiera abordado el tema de garantías de seguridad para Ucrania, y recalcó que éstas no pueden establecerse “a costa de Rusia”.

Críticas a Europa y respuesta a Alemania

El presidente ruso también rechazó las acusaciones del canciller alemán Friedrich Merz, quien lo llamó “criminal de guerra”.

Además, calificó estas declaraciones como “un intento desacertado” de desviar la responsabilidad de Europa en el conflicto.

Por otra parte, recordó que, a su juicio, fueron los países europeos quienes permitieron el derrocamiento del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich durante el Euromaidán de 2014, al que volvió a calificar de “golpe de Estado”.

