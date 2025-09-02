Sheinbaum es estupenda, pero México lo dominan cárteles: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar elogios a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En una entrevista con el medio Daily Caller, publicada previo a la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a México, Trump destacó su buena relación con la mandataria mexicana.

“Me cae muy bien la presidenta. Creo que es una mujer estupenda, de hecho es una mujer increíble en ciertos aspectos, muy elegante y hermosa”, expresó.

Sin embargo, el mandatario estadounidense aseguró que ofreció enviar al Ejército de su país para enfrentar al crimen organizado en México, propuesta que, según dijo, Sheinbaum rechazó.

“Ella no quiere que lo hagamos. Porque tiene miedo, ella está muy asustada”, afirmó.

Sheinbaum descarta ataque militar de EUA contra cárteles en México

Sheinbaum ha descartado categóricamente cualquier posibilidad de un ataque militar estadounidense contra cárteles de la droga en territorio mexicano.

En respuesta a reportes, como el de The New York Times, que revelaron una orden ejecutiva secreta de Donald Trump para autorizar al Pentágono a actuar contra cárteles considerados organizaciones terroristas, Sheinbaum enfatizó que México es un país soberano y que no permitirá intervenciones militares extranjeras.

Durante sus conferencias matutinas, señaló que, aunque Estados Unidos ha planteado la posibilidad en conversaciones bilaterales, México siempre ha rechazado estas propuestas, priorizando la cooperación y coordinación sin comprometer la soberanía nacional.

“No va a haber invasión, eso está absolutamente descartado”, afirmó, destacando que cualquier colaboración se basa en inteligencia e intercambio de información, no en acciones militares directas.

Sheinbaum también respondió a declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, quien no descartó bombardeos contra cárteles, reiterando que “ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía” y aludiendo al Himno Nacional para subrayar la fortaleza de México.

Además, ha destacado los esfuerzos nacionales contra el narcotráfico, como la Operación Frontera Norte, que ha resultado en detenciones y decomisos significativos, y ha propuesto ampliar demandas contra la industria armamentista estadounidense para abordar el tráfico de armas, un factor clave en la violencia de los cárteles.

