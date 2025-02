‘Si vienes a EUA y rompes la ley, te cazaremos’: Kristi Noem

La secretaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, lanzó este lunes una campaña multimillonaria en la que advierte a los migrantes ilegales que abandonen el país o serán “cazados”.

Fue mediante un vídeo en su cuenta de X, que la secretaria del Departamento de Seguridad hizo este anuncio.

Tonight, I’m announcing a nationwide and international multimillion-dollar ad campaign warning illegal aliens to leave our country NOW or face deportation with the inability to return to the US. This serves as a strong warning to criminal illegal aliens to not come to America. If… pic.twitter.com/VcVgJYfSKR