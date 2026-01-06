Captura de Maduro conmueve a Briggitte Bozzo: 'me puse a llorar'

La captura de Nicolás Maduro sigue generando reacciones en diferentes personalidades originarias de Venezuela y esta vez le tocó a Briggitte Bozzo.

La actriz venezolana compartió a través de sus sus historias de Instagram un emotivo mensaje en el que expresó su esperanza y deseo de cambio para su país natal.

“Estoy en Mérida porque mañana es el cumpleaños de mi manager. Sé que no he publicado nada”, comenzó explicando la actriz, respondiendo a la inquietud de sus seguidores por su ausencia en redes sociales.

Briggitte también confesó que la noticia de la captura de Maduro la tomó por sorpresa y la llenó de emociones.

“El día que me enteré de lo de Venezuela, que lo metieron preso... no grabé mi reacción, pero me puse a llorar; soy venezolana, tengo a toda mi familia allá y, al igual que muchos venezolanos, he visto a mucha gente de mi vida irse y muchísimas cosas que han sido complicadas”.

La actriz también admitió sentirse feliz y esperanzada por lo que pueda pasar en Venezuela.

“Estoy tan feliz, que Dios ponga todo lo que tenga que pasar en Venezuela, pero que este país ya cambie; me encantaría regresar con todo mi corazón”, afirmó Bozzo.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos la madrugada del sábado pasado en una operación militar, la cual duró cerca de dos horas.

Actualmente, Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York después de que este lunes compareciera ante una corte federal en Manhattan, donde se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo.

La próxima audiencia para el expresidente será el próximo 17 de marzo.

Comentarios