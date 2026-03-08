Podcast
Internacional

Suman 42 muertos por fuertes inundaciones en Kenia

Más de 200 personas resultaron heridas, especialmente en el condado de Migori. Mientras que otras nueve continúan desaparecidas

  • 08
  • Marzo
    2026

Al menos 42 personas perdieron la vida a causa de las fuertes inundaciones registradas en Kenia.

La cifra de víctimas mortales aumentó tras un anuncio del ministro de Salud Pública, Geoffrey Ruku, en el que confirmó el nuevo balace tras efectuar una encuesta condado por condado.

También mencionó que la vigilancia se mantiene por parte de las fuerzas de seguridad y equipos de respuesta.

"La vigilancia terrestre y aérea por parte de las Fuerzas de Defensa de Kenia, el Servicio de Policía Nacional, el Servicio Nacional de la Juventud, la Cruz Roja de Kenia, los Administradores de la Administración del Gobierno Nacional y otras agencias está en curso para apoyar a los equipos de respuesta de emergencia que proporcionan operaciones de rescate y recuperación."

Durante la mañana, el jefe de la Policía de Nairobi, George Seda, afirmó que se encontraron cinco cuerpos más en la capital durante las operaciones de búsqueda y rescate.

"Los equipos de rescate siguen ahí fuera para encontrar a posibles supervivientes, pero esperamos encontrar más cuerpos", añadió Seda.

Más de 200 personas resultaron heridas, especialmente en el condado de Migori, y otras nueve siguen desaparecidas.

Autoridades trabajan para rehabilitar vialidades afectadas

Los equipos gubernamentales también se encuentran en tareas para desatascar los sistemas de drenaje de la capital, cerrar pasos inseguros y desviar el tráfico.

Por otro lado, la Oficina de las Naciones Unidas en Kenia se mostró "profundamente consternada" por estas devastadoras inundaciones, y mostró sus condolencias al Gobierno.


