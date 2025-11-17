Cerrar X
Internacional

Suman 76 muertos en 180 tiroteos registrados en Estados Unidos

Se contabilizó que 29 de los presuntos tiradores fueron detenidos, nueve resultaron heridos y una docena fueron abatidos en el lugar.

  • 17
  • Noviembre
    2025

Autoridades se reportaron un total de 180 tiroteos durante este fin de semana en 38 estados de la Unión Americana.

De acuerdo con la base de datos Gun Violence Archive, el pasado fin de semana se reportaron 78 personas sin vida y 136 heridas tras ser víctimas de tiroteos.

Según los datos recabados, este fue el total de agresiones armadas en cada uno de los días:

  • Viernes 14 de noviembre: 42 tiroteos
  • Sábado 15 de noviembre: 81 tiroteos
  • Domingo 16 de noviembre:  tiroteos

Las personas que recibieron por lo menos un impacto de bala por estas agresiones fueron 214 víctimas, de las cuales, 78 perdieron la vida.

El estado que registró más balaceras fue Illionis con 14 agresiones, seguido de las siguientes entidades:

  • North Carolina: 12 agresiones
  • Ohio: 12 agresiones
  • Michigan: 9 agresiones
  • Florida: 9 agresiones

Cabe destacar que tan solo en estas cinco entidades se suman 56 agresiones, con un total de 12 personas sin vida, es decir, el 15% de las víctimas mortales.

Mientras que las ciudades se destacaron las siguientes: 

  1. Chicago: 13 tiroteos
  2. Malwaukee: 6 tiroteos
  3. Indianapolis: 5 tiroteos
  4. Philadelphia: 4 tiroteos
  5. Detroit: 4 tiroteos

En tanto, los sospechosos detenidos fueron 29, nueve resultaron heridos y una docena abatidos en el lugar.

Se presume que Chicago se vuelve a consolidar como una de las ciudades más violentas, debido a que la semana pasada también registró el mayor número de balaceras reportadas en todo Estados Unidos.


