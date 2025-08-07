Telescopio Hubble captura la mejor imagen del cometa 3I-Atlas
El Telescopio Espacial Hubble ha capturado la mejor imagen hasta ahora de un cometa de alta velocidad que visita nuestro sistema solar desde otra estrella
El Telescopio Espacial Hubble ha capturado la mejor imagen hasta ahora de un cometa de alta velocidad que visita nuestro sistema solar desde otra estrella.
La NASA y la Agencia Espacial Europea publicaron las últimas fotos este jueves.
Descubierto el mes pasado por un telescopio en Chile, el cometa conocido como 3I-Atlas es solo el tercer objeto interestelar conocido que pasa cerca, aunque no representa una amenaza para la Tierra.
Originalmente, los astrónomos estimaron el tamaño de su núcleo helado en decenas de kilómetros (varias millas) de ancho, pero las observaciones de Hubble lo han reducido a no más de 5.6 kilómetros (3.5 millas). Según los científicos, podría ser incluso tan pequeño como 320 metros (1,000 pies).
El cometa se dirige hacia nosotros a 209.000 km/h (130.000 mph), pero se acercará más a Marte que a la Tierra, manteniendo una distancia segura de ambos. Estaba a 446 millones de kilómetros (277 millones de millas) de distancia cuando fue fotografiado por Hubble hace un par de semanas. El telescopio en órbita reveló una pluma de polvo en forma de lágrima alrededor del núcleo, así como rastros de una cola polvorienta.
