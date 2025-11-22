Tiroteo deja cuatro heridos en encendido del árbol en EUA

Autoridades del Estado de Carolina del Norte informaron que dos jóvenes perpetraron un ataque armado en el que al menos cuatro personas resultaron heridas durante el encendido de un árbol de Navidad en el condado de Concord.

De acuerdo con diversas fuentes, ambos agresores pertenecen a pandillas rivales, lo que provocó que su enfrentamiento dejará a cuatro personas lesionadas, dos de ellas en estado crítico.

Ambos fueron identificados como Nasir Ahmad Bostic, de 18 años y Keyvyonn Rayshaund Bostic de 17 años.

18-year old Nasir Ahmad Bostic, 17-year old Keyvyonn Rayshaund Bostic, and a juvenile have been charged with the shootings at Concord's Christmas tree lighting ceremony last night. #NasirBostic #KeyvyonnBostichttps://t.co/4qT1GML67B pic.twitter.com/xfJeBvQvI0 — News Channel3 NOW (@channel3newsnow) November 22, 2025

Al momento que se escucharon las detonaciones de arma de fuego, las personas comenzaron a correr por el estacionamiento del lugar, con el objetivo de intentar huir de la agresión.

El jefe de la policía del condado aseguró que los miembros de su comunidad mostraron su generosidad al apoyarse durante este hecho.





