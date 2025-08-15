Tiroteo en mezquita en sur de Suecia deja un muerto y un herido

Un hombre de aproximadamente 25 años murió y otro resultó herido este viernes tras un tiroteo registrado a las afueras de una mezquita en la ciudad de Orebro, al sur de Suecia.

De acuerdo con la policía, el ataque podría estar relacionado con rivalidades entre bandas criminales organizadas.

El incidente ocurrió cuando un grupo de personas salió del edificio, provocando escenas de pánico y la huida de los presentes.

Un testigo relató a la cadena pública SVT que vio a un hombre acercarse a uno de los asistentes y efectuar entre cuatro y cinco disparos.

“Estamos buscando activamente al autor o autores”, declaró Anders Dahlman, portavoz de la policía, quien confirmó que se han entrevistado testigos y se realiza una investigación técnica en la zona.

Las autoridades han pedido a la población mantenerse alejada del área mientras continúa el operativo.

En un principio, el caso fue investigado como un intento de asesinato; sin embargo, la muerte de la víctima llevó a reclasificarlo como homicidio.

El portavoz policial Lars Hedelin aseguró al diario Aftonbladet que el tiroteo fue un “incidente aislado” y no tenía como objetivo directo a la mezquita.

Suecia, antes considerada un país con bajos índices de criminalidad, enfrenta en los últimos años un repunte de la violencia vinculada al crimen organizado, con un aumento de tiroteos y atentados con explosivos.

En febrero, Orebro fue escenario de otro trágico episodio, cuando un ataque armado en una escuela dejó 11 personas muertas, incluido el agresor.

