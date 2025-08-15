Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_15_T115329_522_c2e989ba86
Internacional

Tiroteo en mezquita en sur de Suecia deja un muerto y un herido

Un hombre de aproximadamente 25 años murió y otro resultó herido este viernes tras un tiroteo registrado a las afueras de una mezquita al sur de Suecia

  • 15
  • Agosto
    2025

Un hombre de aproximadamente 25 años murió y otro resultó herido este viernes tras un tiroteo registrado a las afueras de una mezquita en la ciudad de Orebro, al sur de Suecia.

De acuerdo con la policía, el ataque podría estar relacionado con rivalidades entre bandas criminales organizadas.

El incidente ocurrió cuando un grupo de personas salió del edificio, provocando escenas de pánico y la huida de los presentes.

Un testigo relató a la cadena pública SVT que vio a un hombre acercarse a uno de los asistentes y efectuar entre cuatro y cinco disparos.

“Estamos buscando activamente al autor o autores”, declaró Anders Dahlman, portavoz de la policía, quien confirmó que se han entrevistado testigos y se realiza una investigación técnica en la zona.

Las autoridades han pedido a la población mantenerse alejada del área mientras continúa el operativo.

En un principio, el caso fue investigado como un intento de asesinato; sin embargo, la muerte de la víctima llevó a reclasificarlo como homicidio.

El portavoz policial Lars Hedelin aseguró al diario Aftonbladet que el tiroteo fue un “incidente aislado” y no tenía como objetivo directo a la mezquita.

Suecia, antes considerada un país con bajos índices de criminalidad, enfrenta en los últimos años un repunte de la violencia vinculada al crimen organizado, con un aumento de tiroteos y atentados con explosivos.

En febrero, Orebro fue escenario de otro trágico episodio, cuando un ataque armado en una escuela dejó 11 personas muertas, incluido el agresor.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_15_at_4_03_49_PM_81a535bc66
Capacitan a operadoras de la Línea Violeta para reforzar atención
Whats_App_Image_2025_08_14_at_7_01_41_PM_cd34c2590e
Promueve Waldo Fernández acciones para frenar el maltrato animal
la_tuta_0b1f8c04d9
Asegura EUA que 'La Tuta' fue 'expulsado' de México
publicidad

Últimas Noticias

AP_25228489341058_cbd2b46370
Once muertos y 130 heridos en incendio en planta industrial rusa
Desnutricion_en_Gaza_250_muertos_108_son_ninos_de1040a4b9
Superan los 250 muertos por desnutrición en Gaza
48a9f940_2619_4535_979b_455fa63772fe_74ab567f58
Gran arranque del Ramos Fest 2025 en la Plaza Principal
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
militares_eua_e52f04ddfc
Reportan que EUA envió tropas al Caribe para combatir a cárteles
publicidad
×