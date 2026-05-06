Inversión en México cae 4.2% y suma 17 meses a la baja

La inversión fija bruta en México registró una caída de 4.2 % interanual en febrero, con lo que suma ya 17 meses consecutivos de descensos a tasa anual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato refleja un entorno de desaceleración económica en medio de la incertidumbre generada por la política comercial de Estados Unidos y el enfriamiento de la actividad interna.

El comportamiento negativo estuvo impulsado principalmente por una contracción de 9.7 % en maquinaria y equipo, mientras que el sector de la construcción avanzó 1.1 %, lo que amortiguó parcialmente la caída general.

En términos de tipo de inversión, la inversión privada retrocedió 5.4 %, mientras que la inversión pública aumentó 3.5 % interanual.

Caída mensual y señales de debilidad económica

En su comparación mensual, la inversión también disminuyó 0.8 % en febrero, debido a una baja de 2.3 % en maquinaria y equipo, pese a un ligero avance de 0.1 % en construcción.

En febrero 2026 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo #IMFBCF se ubicó en 101.1 puntos con una disminución mensual de 0.8%. Respecto a febrero 2025, bajó 3.6%.



Por componente, las variaciones mensuales fueron:

⬆️ 0.1%… pic.twitter.com/dtGWgD7MNT — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 6, 2026

Los datos se suman a señales de enfriamiento económico en el país, luego de que se reportara una caída de 0.8 % del PIB en el primer trimestre de 2026, aunque con un crecimiento anual de 0.2 %.

El desempeño reciente contrasta con años anteriores de fuerte expansión. En 2023 la inversión creció 19.7 % impulsada por el fenómeno de relocalización de cadenas productivas (nearshoring), seguido de un avance de 3.4 % en 2024.

Sin embargo, en 2025 la inversión fija bruta cayó 6.7 %, consolidando una tendencia de volatilidad tras la recuperación pospandemia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo e incluye bienes utilizados en el proceso productivo con una vida útil mayor a un año.

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