Brote de hantavirus en el MV Hondius suma ocho afectados

El número de posibles personas infectadas en el crucero de lujo MV Hondius asciende ya a ocho, en el marco de un brote de hantavirus que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales.

El balance incluye tres fallecidos, un paciente en estado crítico y tres personas con síntomas leves, mientras el resto de los pasajeros, según el Ministerio de Sanidad español, permanece asintomático tras las últimas evaluaciones médicas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó la evacuación de tres pasajeros sospechosos, quienes fueron trasladados en un avión medicalizado rumbo a Países Bajos para recibir atención especializada.

Según los sistemas de seguimiento aéreo, al menos un vuelo partió hacia Ámsterdam con llegada prevista en la tarde del miércoles, mientras otro operativo aéreo continúa en curso.

El dispositivo internacional se coordina entre Cabo Verde, España, Reino Unido y las autoridades neerlandesas, ante la complejidad del brote registrado en alta mar.

Canarias en el centro del debate sanitario

El Gobierno español ha aceptado la petición de la OMS para que el crucero se dirija a Canarias, donde se prevé su desembarco en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) en los próximos días.

Sin embargo, la decisión ha generado rechazo en el Ejecutivo autonómico.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su oposición: “No puedo permitir que entre en Canarias. Haremos todo lo posible para que no venga a Canarias”.

Pese a ello, el Ministerio de Sanidad mantiene el plan de evacuación y atención en territorio español.

La ministra de Sanidad, Mónica García, explicó que la transmisión del hantavirus entre humanos “no es habitual, pero no es descartable”, especialmente en casos de contacto estrecho con personas sintomáticas.

García subrayó que todos los pasajeros evaluados actualmente están asintomáticos, tras la evacuación previa de los casos más graves y del personal médico afectado.

¿Qué dice la OMS sobre el hantavirus?

La OMS ha informado de que en Europa se notifican cada año varios miles de casos de hantavirus, aunque sin evidencia habitual de transmisión entre personas.

No obstante, la cepa detectada en este brote corresponde al virus Andes, uno de los pocos subtipos con capacidad de transmisión interpersonal en condiciones específicas de contacto estrecho y prolongado.

En América, este tipo de virus puede provocar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, con una tasa de letalidad que puede alcanzar hasta el 50%.

El Gobierno español prevé que el crucero atraque en Tenerife en un plazo de tres días, desde donde los pasajeros serán repatriados a sus países de origen.

En el caso de los 14 ciudadanos españoles a bordo, estos serán trasladados al hospital militar Gómez Ulla en Madrid, donde cumplirán cuarentena en unidades de aislamiento de alto nivel.

La ministra de Sanidad señaló además que, salvo los casos críticos, los pasajeros extranjeros serán repatriados tras su llegada a Canarias.

El brote se habría iniciado a comienzos de abril durante la travesía del buque, que partió desde Argentina. Desde entonces, se han registrado varios fallecimientos en diferentes puntos de escala, incluyendo el Atlántico y el océano Índico.

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