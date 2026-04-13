Ataques antisemitas generan cifra récord de muertos en 30 años

El 2025 registró el nivel más alto de violencia mortal contra judíos en todo el mundo en más de tres décadas, según un estudio anual publicado por la Universidad de Tel Aviv.

La violencia prolongó un repunte que comenzó tras los ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023, así como la posterior guerra de Israel en Gaza.

De acuerdo con el informe, este tipo de ataques se registraron en tres continentes.

Al menos 15 personas murieron en el evento festivo en la playa Bondi de Sydney en diciembre. Hubo muertes adicionales en dos ataques antisemitas en Estados Unidos, en Washington D.C. y Colorado; y en Reino Unido, donde dos personas murieron en una sinagoga de Manchester en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío.

2025, el año más mortífero sobre ataques antisemitas

El estudio calculado que 2025 fue el año más mortífero para los ataques antisemitas desde 1994, cuando el atentado con bomba contra un centro comunitario judío en Argentina mató a 85 personas e hirió a más de 300.

Un tribunal argentino ha responsabilizado a Irán ya su aliado Hezbolá por el ataque.

Según el informe, el número total de incidentes antisemitas el año pasado aumentó de forma moderada en comparación con 2024, pero ese total representa un salto enorme respecto de 2022.

De acuerdo con el director de investigación del estudio, la mayoría de los ataques físicos fueron perpetrados por personas que actuaron por su cuenta, lo que explica por qué es tan difícil intentar prevenirlos.

Cada año, el Centro para el Estudio del Judaísmo Europeo Contemporáneo de la Universidad de Tel Aviv y el Instituto Irwin Cotler para la Democracia, los Derechos Humanos y la Justicia publican el informe sobre antisemitismo antes del Día de Conmemoración del Holocausto en Israel.

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