Internacional

EUA anuncia arribo de tres barcos militares en Haití

De acuerdo con la oficina de las Naciones Unidas, Haití vive una crisis política y social severa donde aproximadamente 6,000 personas murieron por la violencia

  • 04
  • Febrero
    2026

La Embajada de Estados Unidos en Haití confirmó la llegada de tres barcos pertenecientes a la Marina de Guerra, este miércoles.

Como parte de la "Operación Lanza del Sur", se anunció la llegada de las embarcaciones USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence a Puerto Príncipe.

A través de redes sociales y en tres idiomas distintos, la cancillería estadounidense mencionó que estas acciones corresponden a las órdenes dadas por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

"Bajo la dirección del Secretario de Guerra, los buques USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence llegaron a la bahía de Puerto Príncipe como parte de la Operación Southern Spear. Su presencia refleja el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro mejor para el país de Haití. La Marina y la Guardia Costera de los Estados Unidos reafirman su alianza y su apoyo a un Haití más seguro y próspero."

Buscan garantizar un Haití más seguro: Estados Unidos 

Por su parte, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que dicha relación cuenta con el objetivo de "garantizar un Haití más seguro y próspero"

El pasado 25 de enero, el Departamento de Estado de la Unión Americana anunció la revocación de visados a dos miembros del Consejo Presidencial de Transición de Haití, junto con sus familiares, por  presunta implicación con "pandillas y otras organizaciones criminales" en el país caribeño, según mencionó agencia EFE.

De acuerdo con la oficina de las Naciones Unidas, Haití vive una crisis política y social severa donde al menos murieron 5,915 personas tan solo en 2025, producto de la violencia de las pandillas.

También podría interesarte: Haití registra más de 1.4 millones de desplazados: OIM

 

 

 

 


