Trump designa como 'terrorista' al movimiento Antifa EUA

El presidente de EUA firmó una orden para designarlo como 'organización terrorista doméstica'; lo relaciona directamente con 'la violencia política vigente'

  • 22
  • Septiembre
    2025

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó de manera oficial al movimiento Antifa en el país como una "organización terrorista doméstica", al cual también relaciona de manera directa con "la violencia política vigente".

En la orden ejecutiva que firmó el mandatario estadounidense, se declara a Antifa como "organización terrorista nacional", a la cual se le atribuye un "patrón sistemático de violencia política diseñado para socavar el estado de derecho y reprimir la actividad política legal en Estados Unidos".

De acuerdo con el documento, el movimiento utiliza "ataques violentos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros agentes del orden" como parte de una estrategia del grupo que tiene, el cual busca lograr objetivos políticos a través de la coerción y la intimidación.

Por último, en el documento se lee que esta medida se implementará conforme a la ley vigente y no crea derechos legales exigibles contra el Gobierno de Estados Unidos o sus funcionarios.

Antifa es un movimiento descentralizado de Estados Unidos en oposición a los grupos de extrema derecha, racistas y fascistas.

Desde ya tiempo atrás, el grupo había atraído las críticas de Donald Trump, quien hizo oficial su designación como terrorista pese a que no posee un líder o una organización formal a quien acusar.

En 2020, el entonces director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Christopher Wray, afirmó que Antifa era una ideología más que una organización formal.

La orden ejecutiva da facultad a las autoridades para investigar y procesar a cualquiera que actúe bajo el nombre de Antifa y organizaciones que en teoría financien sus acciones.


