Trump firma declaración de emergencia por inundaciones en Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una Declaración de Desastre Mayor para el condado de Kerr, Texas, en respuesta a las devastadoras inundaciones que han dejado al menos 59 muertos y varias personas desaparecidas, incluyendo niñas del campamento Camp Mystic.

"Acabo de firmar la Declaración de Gran Desastre para el condado de Kerr, en Texas, para garantizar que nuestros valientes servicios de emergencia tengan de inmediato los recursos que necesiten", ha informado Trump en su cuenta en la red social Truth Social.

La declaración asegura recursos federales inmediatos para apoyar a los equipos de rescate, que han salvado más de 850 vidas, y coordina esfuerzos con agencias como FEMA y la Guardia Costera.

"Nuestros increíbles guardacostas y los servicios de emergencias han salvado más de 850 vidas. ¡Dios bendiga a las familias y Dios bendiga a Texas", ha concluido.

"I just signed a Major Disaster Declaration for Kerr County, Texas, to ensure that our Brave First Responders immediately have the resources they need. These families are enduring an unimaginable tragedy, with many lives lost, and many still missing. The Trump Administration… pic.twitter.com/j9cH5RVazT