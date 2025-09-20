Trump lanza nueva advertencia a Venezuela; ahora sobre migración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la tensión con Venezuela al lanzar una amenaza directa: habrá consecuencias “incalculables” si Caracas se niega a recibir de vuelta a los migrantes deportados desde territorio estadounidense.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump aseguró que Venezuela debe aceptar de inmediato a “presos y personas de instituciones mentales” que, según él, fueron obligados a entrar a Estados Unidos.

Sin embargo, no precisó a qué reclusos se refería ni qué represalias planea tomar en caso de que el gobierno de Nicolás Maduro no cumpla con su exigencia.

La advertencia llega justo cuando Caracas acusa a Washington de librar una “guerra no declarada” en el Caribe.

El gobierno venezolano denunció ante la ONU los recientes ataques contra lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico, hechos que dejaron al menos 14 muertos en las últimas semanas.

Mientras tanto, Estados Unidos mantiene una operación militar antidrogas en la zona, con buques de guerra desplegados frente a las costas venezolanas y el respaldo de cazas F-35 enviados a Puerto Rico. Una demostración de fuerza que eleva aún más la tensión diplomática y militar entre ambos países.





