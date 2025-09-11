Cerrar X
Trump recuerda a víctimas del 9/11 con acto solemne en Pentágono

El mandatario estadounidense compartió varias historias de las víctimas y envió sus condolencias a los familiares de cada una de ellas

El presidente Donald Trump recordó a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre durante este jueves con una ceremonia solemne en el Pentágono.

"Esa mañana terrible, hace 24 años, el tiempo se detuvo", dijo el mandatario. "Hoy, como una sola nación, renovamos nuestro voto sagrado de que nunca olvidaremos el 11 de septiembre de 2001".

También asistió la primera dama, Melania Trump, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, comenzó con la colocación de ofrendas y la lectura de los nombres de 125 fallecidos en el cuartel general de las Fuerzas Armadas tras el impacto de un avión.

Recordemos que alrededor de 3,000 personas perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001, cuando un grupo de terroristas de Al Qaeda secuestró cuatro aviones comerciales: dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York; uno contra el Pentágono y otro cayó en Pensilvania.

"En ese fatídico día, monstruos salvajes atacaron los símbolos mismos de nuestra civilización. Sin embargo, aquí en Virginia, en Nueva York y en los cielos de Pensilvania, los estadounidenses no dudaron. Se mantuvieron firmes y demostraron al mundo que jamás cederemos, jamás nos doblegaremos, jamás nos rendiremos", insistió.

A 24 años del suceso, la Oficina de Medicina Forense en la Ciudad de Nueva York informó que aún quedan más de 1,000 víctimas sin identificar


