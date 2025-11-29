Cerrar X
Internacional

Ucrania ataca dos petroleros rusos con drones en el Mar Negro

Ucrania atacó con drones navales dos petroleros rusos sancionados en el Mar Negro. Ambos buques fueron dañados y sus tripulaciones resultaron ilesas

  • 29
  • Noviembre
    2025

Ucrania llevó a cabo un ataque con drones navales contra dos petroleros rusos en el Mar Negro, informó a The Associated Press un funcionario del Servicio de Seguridad ucraniano.

Los buques, identificados como Kairos y Virat, forman parte de la llamada “flota fantasma” rusa, utilizada para evadir sanciones internacionales.

Los ataques ocurrieron este viernes por la tarde frente a la costa turca y generaron operativos de rescate por parte de la Guardia Costera de Turquía.

Las autoridades reportaron que las tripulaciones de ambos barcos se encontraban a salvo.

El funcionario ucraniano, que habló bajo condición de anonimato, proporcionó un video del presunto ataque y afirmó que ambos petroleros estaban sancionados por Occidente.

Según la misma fuente, los drones Sea Baby, de fabricación ucraniana, inutilizaron embarcaciones con capacidad para transportar petróleo valuado en cerca de 70 millones de dólares, afectando la capacidad financiera rusa para sostener la guerra.

images (12).jfif

Ucrania ha utilizado este tipo de drones en múltiples operaciones navales durante el conflicto, aunque generalmente cerca de su propio litoral.

Turquía, sin embargo, evitó atribuir el ataque directamente a Ucrania.

El ministro de Transporte, Abdulkadir Uraloglu, señaló que los petroleros podrían haber sido impactados por minas, misiles, un buque o un dron, y añadió que el incidente ocurrió dentro de la zona económica exclusiva turca. Las autoridades están coordinando acciones para prevenir nuevos episodios.

El Kairos, con bandera de Gambia, se incendió tras el ataque y los 25 tripulantes fueron evacuados. El Virat no registró fuego, pero su capitán reportó un “ataque con drones” antes de solicitar apoyo.

17644326979281.jpg

Ambos barcos poseen antecedentes de navegación bajo múltiples banderas y han sido señalados por realizar prácticas de envío irregulares y de alto riesgo, de acuerdo con OpenSanctions, una base de datos que rastrea actividades de evasión de sanciones.

Los dos petroleros han operado en puertos rusos y suelen apagar sus sistemas de identificación automática, una práctica común en la flota que, según investigaciones internacionales, ayuda a ocultar operaciones destinadas a evadir restricciones comerciales impuestas a Moscú desde 2022.

Las autoridades turcas continúan evaluando los daños y monitorean la navegación en la zona para evitar riesgos adicionales.


Comentarios

Etiquetas:
